Estava num detox digital nas montanhas e demorou 24h a saber que ganhou o Nobel

Quando ouviu a mulher gritar, Fred Ramsdell pensou que estaria a ser atacada por um urso. Mas afinal as notícias eram bem melhores: ela tinha acabado de ligar o telemóvel e de ler as dezenas de mensagens de parabéns por Ramsdell ter ganhado o prémio Nobel da Medicina. Tinham passado quase 24h desde o anúncio, pela Academia Sueca. Quem conta a história é Thomas Perlmann, secretário-geral do Comité Nobel, depois de ter tentado durante horas contactar o cientista americano, do laboratório Sonoma Biotherapeutics, em São Francisco, um dos três galardoados deste ano. O casal Ramsdell encontrava-se numa viagem de três semanas pelas montanhas do Idaho, Wyoming e Montana, aproveitando para fazer um detox digital. "Nunca me passou pela cabeça", admitiu Ramsdell ao The New York Times, já a partir de um hotel no Montana. Tão longe do seu pensamento estava a hipótese de vencer o Nobel da Medicina - que partilhou com Mary Brunkow, do Instituto de Biologia de Sistemas, em Seattle, e Shimon Sakaguchi, da Universidade de Osaka, no Japão, pelas suas descobertas relacionadas com o funcionamento do sistema imunitário - que o primeiro pensamento ao ouvir os gritos da mulher foi que poderia estar a ser atacada por um dos muitos ursos que se encontram naquela zona dos EUA. O casal estava a regressar ao hotel, após mais um dia de caminhada, quando parou para resolver um problema no carro. Foi nessa altura que Laura tirou o telemóvel do modo de voo e viu as mensagens a congratular o marido pelo Nobel.Contactar os vencedores das várias categorias do Nobel pode não ser uma tarefa fácil, sobretudo porque muitas vezes de encontram em fusos horários diferentes. Em 2016, o músico Bob Dylan ignorou o seu Nobel de Literatura durante dias, enquanto o Prémio de Medicina de 2011 foi anunciado apenas para descobrir que um dos vencedores tinha falecido dias antes.Em 2020, o comité do Nobel teve dificuldades semelhantes com os vencedores do prémio de Economia. Quando o telefone de Bob Wilson tocou em Stanford no meio da noite, ele desligou e o comité teve que ligar para a sua mulher. Esse ano foi mesmo marcado pelas dificuldades, uma vez que quando o comité também não conseguiu entrar em contacto com o seu colega vencedor Paul Milgrom, foi Wilson a ir acordá-lo. Imagens da câmara de vigilância de Milgrom capturaram o momento em que este ele foi informado da sua vitória no Nobel e exclamou: "Sim, ganhei? Uau.".“Guarda-costas do sistema imunitário” valem Nobel da Medicina