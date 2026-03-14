Centeno deixa Banco de Portugal após acordo para a reforma

Mário Centeno assinou esta semana um acordo com o Banco de Portugal para passar à reforma. Ao fim de 35 anos de carreira nesta instituição, o ex-governador decidiu aceitar a proposta de reforma que partiu do próprio banco agora liderado por Álvaro Santos Pereira.Centeno foi governador do Banco de Portugal entre 2020 e 2025 e desempenhava atualmente a função de consultor na instituição, com um salário próximo dos 17 mil euros brutos.Para já, o ex-governador vai dar aulas. Segundo o jornal digital Eco, estará nas próximas três semanas na Universidade de Miami, enquanto professor convidado. Posteriormente, irá regressar ao ISEG, onde já lecionava.Mário Centeno, que ocupou o cargo de ministro das Finanças entre 26 de novembro de 2015 e 15 de junho de 2020, foi candidato à vice-presidência do BCE, tendo chegado à penúltima ronda de votações. No entanto, em janeiro, acabou por se retirar desta corrida por não dispor de apoios suficientes. O cargo acabou nas mãos do croata Boris Vujčić. .Eleições diretas no PS terminam este sábado com reeleição de Carneiro garantida.Famílias devem adotar abordagem mais estratégica na gestão dos orçamentos, aconselha Deco