Venda de bilhetes para jogos da seleção gera onda de reclamações no Portal da Queixa

A venda de bilhetes para os próximos jogos da seleção nacional de futebol está a gerar frustração aos adeptos.

Ao Portal da Queixa chegaram várias reclamações relacionadas com problemas técnicos na bilheteira online da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), nomeadamente longas filas de espera, dificuldades no acesso, impossibilidade de selecionar lugares e falhas na conclusão das compras.

Em causa a corrida aos ingressos para o Portugal–País de Gales, marcado para 24 de setembro, no Estádio José Alvalade; e para o Portugal–Noruega, agendado para 4 de outubro, no Estádio do Dragão, entretanto já esgotado na bilheteira da FPF.

Os utilizadores têm-se deparado com problemas em vários momentos do processo, desde a entrada na plataforma e permanência na fila de espera até à seleção dos lugares conclusão do pagamento e confirmação da compra.

Segundo o Portal da Queixa, entre os relatos "está o de uma consumidora que afirma ter permanecido cerca de nove horas numa fila de espera online, entre as 19h00 de 8 de setembro e as 04h00 da madrugada seguinte, sem conseguir concluir a compra de quatro bilhetes para Portugal–Noruega".

Outros consumidores dão conta de "esperas de várias horas e, depois de conseguirem aceder à plataforma, dificuldades em selecionar lugares ou finalizar a aquisição".

Também há casos de consumidores que dizem "ter conseguido efetuar o pagamento, mas não receberam posteriormente a confirmação da compra ou os bilhetes".

Os bilhetes estão disponíveis através da bilheteira oficial da FPF e em breve nas lojas e na app do Continente, estando definido um limite máximo de quatro ingressos por comprador.

“Quando um consumidor passa horas numa fila de espera e não consegue concluir a compra, estamos perante uma experiência que gera frustração e, sobretudo, insegurança. No caso dos eventos desportivos, a elevada procura é previsível e os sistemas de venda devem estar preparados para responder a picos de acesso. Numa venda online desta dimensão, a estabilidade da plataforma, a transparência da informação e a capacidade de resposta ao consumidor são fundamentais”, afirma Pedro Lourenço, Fundador do Portal da Queixa by Consumers Trust.