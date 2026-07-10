A falta de tempo é o maior adversário de Jorge Jesus para renovar ou revolucionar a seleção
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A falta de tempo é o maior adversário de Jorge Jesus para renovar ou revolucionar a seleção

Será ele a decidir que papel terá o capitão Cristiano Ronaldo no seu projeto de seleção do futuro. Terão Bernardo Silva e Bruno Fernandes a companhia de sangue novo na construção, como Rodrigo Mora?
Isaura Almeida
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seleção nacional
Jorge Jesus
Renato Veiga
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