Cristiano Ronaldo: "Futuro na seleção? Foi o meu último Mundial, terei agora tempo para pensar"

"Estou triste por sair assim do Mundial, mas como eu disse na conferência, dei tudo, dei o meu melhor e saio de consciência tranquila. Foi o meu último Mundial, sim, mas terei agora tempo para pensar e estar com a minha família. Não decido as coisas com a cabeça quente, nem quero mudar a atenção do que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal." Foi assim que Cristiano Ronaldo reagiu à eliminação de Portugal e adiou para depois uma decisão sobre continuar a jogar de quinas ao peito. Para já conta com 233 jogos e 145 golos.O capitão português disse que sai do mundial de consciência tranquila: "Dei o meu melhor. Ganhei três títulos por Portugal [Euro2026, Liga das Nações 2019 e 2025], antes de Cristiano Ronaldo Portugal não tinha ganho qualquer título. Estou contente. O maior título que a seleção conquistou foi o de 2016, o Europeu, que para mim tem a mesma dimensão que um Mundial, sinceramente. Repito, saio de consciência tranquila, dei o meu melhor. Amanhã será um novo dia e a vida continua."Quando lhe pediram para fazer um balanço do Mundial, disse que "Portugal podia ter feito melhor, mas foi eliminado por uma das equipas que chegará à final ou perto". "É sempre triste saíres de uma grande competição. É um Mundial. A equipa vinha a crescer. Fizemos um jogo bom, na minha ótica. Podia dar para qualquer um, mas isto é o futebol. Temos de nos levantar, continuar o nosso caminho. É frustrante sair assim, mas de consciência tranquila", repetiu o jogador do Al Nassr.A saída de Roberto Martínez também mereceu um comentário de Ronaldo. "Adorei trabalhar com ele. É um grande treinador, um grande ser humano e aquilo que ele fez por Portugal é de louvar. Ganhou um título por Portugal. Muitas pessoas não dão valor, mas Portugal antigamente não tinha ganho nada, e ultimamente ganhou títulos e isso demonstra o bom que tens de ser para ganhar um título por Portugal. Quero dar-lhe um obrigado e que ele seja muito feliz", disse o capitão português..Roberto Martínez deixa a seleção: "Cheguei a Portugal para ganhar o Mundial e sem ganhar não faz sentido continuar".O adeus de Ronaldo foi também o adeus de Portugal ao Mundial2026\n