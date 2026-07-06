O adeus de Ronaldo foi também o adeus de Portugal ao Mundial2026

O jogo de paciência deu em eliminação. Portugal perdeu com a Espanha (1-0) e ficou pelos oitavos de final do Mundial2026. Merino foi o único a conseguir bater Diogo Costa, o melhor em campo e o melhor de Portugal neste mundial, que foi o último de Cristiano Ronaldo. Esta segunda-feira, dia 6 de julho, em Dallas, no sétimo embate entre as duas seleções em grandes competições, o espanhol Roberto Martínez tentava colocar Portugal pela quarta vez nos quartos de um Mundial, depois das campanhas de 1966, 2006 e 2022, mas não conseguiu.O 42.º Portugal-Espanha da história em 105 anos era também um duelo entre os dois melhores médios do Mundo, Vitinha e Pedri. Mas como nenhum deles joga sozinho e o espanhol teve uma rede de apoio em Rodri e Dani Olmo que o português não teve em Bruno Fernandes e João Neves, a seleção portuguesa perdeu a batalha do meio campo e por isso teve menos bola e criou menos oportunidades de golo. Portugal equilibrou desde a defesa, onde Diogo Costa foi mantendo a baliza a zeros a cada minuto. Logo aos três minutos saiu da baliza e ‘assustou’ Oyarzabal, que falhou na cara do guarda-redes português. Foi a primeira de quatro enormes defesas só no primeiro tempo. Aos 17 minutos voou para impedir o golo de Baena, naquela que será certamente uma das melhores defesas do Mundial2026. A fechar a primeira parte, o número 1 português voltou a ser chamado à ação e impor-se com uma saída rápida para impedir Dani Olmo de marcar.Com a baliza fechada, o ataque português foi sendo construído com algumas investidas de Nuno Mendes e João Cancelo, que não se ficaram pela defesa e ambos tentaram o golo. O remate do lateral foi o mais perigo e embateu com estrondo na barra já quase a fechar o primeiro tempo e depois de Ronaldo ter ficado perto de um golo olímpico que Unai Simón não permitiu. Na antevisão do encontro dos oitavos de final, o capitão da seleção disse que o tema da possível despedida “não deveria ser o foco” mas lá foi admitindo que sim, que este seria o seu último Mundial, mas só não contava que fosse já hoje nos oitavos de final. Saiu em lágrimas, certamente de frustração pelo que significa sair de cena aos 41 anos..A lesão de Nuno Mendes...No segundo tempo o jogo caiu ao nível da intensidade e os jogadores de ambas as equipas mostraram algum cansaço mental, com algumas más decisões no último terço do terreno, em especial do lado espanhol, que sempre criou a ilusão efetiva de criar mais perigo. Aos 56 minutos, a lesão de Nuno Mendes obrigou Roberto Martínez a mexer na equipa e fazer entrar Nélson Semedo, mas foi a pausa para hidratação que trouxa mais mexidas, com Rafael Leão e Diogo Dalot.A Espanha mantinha os mesmo com que começou e mesmo assim tinha mais força para a parte final do jogo, principalmente Lamine Yamal que cresceu assim que ficou livre das amarras de Nuno Mendes. O jogo era de Espanha e com Portugal a tentar um rasgo ofensivo que pudesse resultar em golo. Nos minutos finais e já com Bernardo Silva (no lugar de Vitinha, que não merecia ter saído) e Francisco Conceição, não deu para criar nada de bom, nem tão pouco impediu que La Roja continuasse a pressionar e chegasse ao desejado e merecido golo na passagem do minuto 90. Merino apareceu bem na área para finalizar na cara de Diogo Costa depois de um brilhante passe de Ferrán Torres a surpreender a defesa portuguesa.E assim Portugal adiou para 2030, uma nova tentativa para ser Campeão do Mundo, na condição de co-anfitrião, juntamente com Espanha e Marrocos.isaura.almeida@dn.pt