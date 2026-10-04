Portugal pode garantir hoje quartos de final da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo viajou para a Arábia

Portugal pode garantir já este domingo (19h45) na receção à Noruega, no Estádio do Dragão, o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, prova na qual a equipa das quinas tenta revalidar o estatuto de vencedor do troféu. Com o futuro desportivo da seleção a decidir-se no relvado, há também o dossier Cristiano Ronaldo por resolver, com o selecionador Jorge Jesus e a direção da FPF a guardarem qualquer pronunciamento sobre o tema para depois do encontro deste domingo. Enquanto isso, o avançado viaja este domingo de Madrid para a Arábia Saudita, para se apresentar no Al Nassr.

Após os triunfos sobre País de Gales (1-0), Noruega (2-1) e Dinamarca (4-2) nas três primeiras jornadas, que coincidiram com os primeiros três jogos da era Jorge Jesus, a seleção lusa soma nove pontos, enquanto as outras seleções do grupo A4 estão empatadas pontualmente com três pontos.

Tão ou mais interessante que o jogo promete ser a conferência de imprensa que se vai seguir à partida, quando se espera que o selecionador nacional explique, finalmente, o que aconteceu com Cristiano Ronaldo.

"O problema neste momento chama-se Noruega" e "depois do jogo há muito tempo para se falar sobre isso", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, neste sábado.