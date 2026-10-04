Portugal pode garantir hoje quartos de final da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo viajou para a Arábia
Portugal pode garantir já este domingo (19h45) na receção à Noruega, no Estádio do Dragão, o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, prova na qual a equipa das quinas tenta revalidar o estatuto de vencedor do troféu. Com o futuro desportivo da seleção a decidir-se no relvado, há também o dossier Cristiano Ronaldo por resolver, com o selecionador Jorge Jesus e a direção da FPF a guardarem qualquer pronunciamento sobre o tema para depois do encontro deste domingo. Enquanto isso, o avançado viaja este domingo de Madrid para a Arábia Saudita, para se apresentar no Al Nassr.
Após os triunfos sobre País de Gales (1-0), Noruega (2-1) e Dinamarca (4-2) nas três primeiras jornadas, que coincidiram com os primeiros três jogos da era Jorge Jesus, a seleção lusa soma nove pontos, enquanto as outras seleções do grupo A4 estão empatadas pontualmente com três pontos.
Tão ou mais interessante que o jogo promete ser a conferência de imprensa que se vai seguir à partida, quando se espera que o selecionador nacional explique, finalmente, o que aconteceu com Cristiano Ronaldo.
"O problema neste momento chama-se Noruega" e "depois do jogo há muito tempo para se falar sobre isso", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, neste sábado.
Recorde-se que, há uma semana, em Oslo, o capitão da seleção não saiu do banco no jogo com a Noruega, apesar de ter passado toda a segunda parte a fazer exercícios de aquecimento. CR7 não agradeceu aos adeptos no final desse encontro e, na quarta-feira, já depois da conferência de Jorge Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, abandonou o estágio da equipa para viajar de jato privado para a sua casa em Madrid, prometendo, "a seu tempo", dizer "a verdade aos portugueses".
Nos últimos dias tem sido noticiada a tentativa de promover uma cimeira de paz entre jogador e treinador, com várias personalidades a intervir nesse sentido, incluindo o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
Pelo menos Jorge Jesus aparenta estar disponível para uma reunião, tendo feito este sábado questão de frisar que Cristiano Ronaldo "é um símbolo da seleção portuguesa, um símbolo de Portugal" e que, após a vitória da Dinamarca "estava feliz, mas podia estar mais feliz".
Já o provável capitão de equipa neste domingo, Bruno Fernandes, apelou os portugueses para não se dividirem nem fazerem escolhas: "Temos uma situação na seleção que em nada tem a ver com os jogadores. Tive uma conversa com o Cris e disse-lhe que, independentemente do que aconteça, o Cris não deixará de ser o maior símbolo de Portugal e tem um lugar especial no coração dos portugueses. Todas as casas devem resolver os assuntos de porta fechada. Estamos fora do assunto, desta polémica. Peço para que o país não se divida, não faça escolhas. O Cris merece o respeito de todos os portugueses, independentemente de quem gostar mais ou gostar menos dele."
Da parte do internacional português de 41 anos, o único gesto notado foi um "like" numa publicação no Instagram que mostra o antigo internacional brasileiro Felipe Melo a criticar os companheiros de seleção de CR7.