Nike paga 40 milhões de euros ao ano para ser fornecedor de bolas da UEFA

As competições europeias organizadas pela UEFA vão passar a ter bola da Nike. A partir de 2027/28 até 2030/31, a empresa passa a ser o principal fornecedor dos esféricos utilizados na Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, Supertaça Europeia, Youth League e Liga dos Campeões de Futsal.

Até final da temporada, as bolas da Champions continuarão a ser fornecidas pela Adidas, que agora perde um monopólio que tinha desde 2001/02. A empresa alemã já tinha ficado sem o patrocínio exclusivo à seleção da Alemanha, com a qual mantinha ligação há 45 anos.

A confirmação foi dada pela UC3, empresa criada em janeiro de 2025 para ser responsável pela gestão, marketing e comercialização dos direitos e patrocínios das competições da UEFA. O concurso lançado em março de 2026 teve como vencedor a empresa norte-americana, que assinou um contrato de exclusividade de 2027 a 2031. O jornal The Athletic dava conta de um investimento na ordem dos 40 milhões de euros por ano.

Previsto no acordo de exclusividade, garante-se, então, pela primeira vez que as três competições europeias terão o mesmo fornecedor oficial de bolas para os jogos. Até aqui, a terceira prova da UEFA tem tido outras empresas como patrocinadoras.