UEFA muda formato da Liga das Nações. Qualificação para Europeus e Mundiais poderá seguir modelo da Champions

A UEFA aprovou uma mudança radical no formato dos apuramentos para grandes provas de seleções. Esta terça-feira, dia 15 de setembro, reunido em Salónica, o Comité Executivo do organismo decidiu a favor do novo modelo, idêntico ao da Liga dos Campeões, para decidir as qualificações para a Liga das Nações, Europeus e Mundiais de futebol.

A partir da edição de 2028/29, a Liga das Nações passa a ser jogada em três ligas de 18 equipas em vez das atuais quatro ligas. Cada liga será composta por três grupos de seis seleções, com seis jogos e cinco adversários: em casa ou fora contra equipas de potes diferentes, em casa e fora contra o adversário do seu próprio pote do sorteio.

Passam para a fase a eliminar, os primeiros e segundos classificados de cada grupo (A, B e C), bem como os dois melhores terceiros dos três grupos da Liga A, onde está a seleção portuguesa. Os jogos de quartos de final e a final four do modelo atual é para manter. Os últimos de cada grupo descem.

A discussão sobre as qualificações para os Campeonatos da Europa e para os Mundiais, na zona europeia, foram adiadas para a próxima reunião, mas também deverão seguir o modelo de fase liga, com a Liga 1 a ser composta pelas 36 equipas das Divisões A e B da Liga das Nações, enquanto a Liga 2 será composta pelas restantes 18 equipas das Divisões C e D atuais. Na Liga 1, haverá três grupos de 12 equipas sorteadas a partir de três potes de 12 equipas. A Liga 2 terá três grupos de seis seleções.

Falta ainda definir quantas equipas se apuram para as fases finais, algo que o organismo liderado por Aleksander Ceferin espera anunciar ainda hoje. A mudança de formato irá acontecer apenas em 2028.

Na reunião de hoje já foi decidido que a Liga da Champions de 2029 será em Camp Nou, em Barcelona, tendo a UEFA confirmado que a final de 2028 será na Allianz Arena, em Munique. A deste ano, já se sabia, é no Estádio Metropolitano, em Madrid.

Texto mudado às 12h52, após anúncio oficial da UEFA