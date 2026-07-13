Mercado dos grandes. Campeão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo

Finalizada a participação portuguesa e da larga maioria dos representantes do campeonato nacional no Mundial 2026, é tempo de os candidatos ao título começarem a delinear o plantel que vão apresentar em 2026/27. Já com a pré-época em andamento, o DN faz um resumo dos reforços já confirmados, das posições identificadas para reforçar e de vários alvos que podem ser ativados se existirem propostas tentadoras nos três primeiros classificados de 2025/26.FC Porto atento à baliza e ao ponta-de-lança O campeão FC Porto está a atuar de forma cirúrgica e conservadora nas primeiras semanas de mercado. Há um ponto decisivo que será a continuidade ou não de Diogo Costa, um dos poucos atletas portugueses que se valorizou no Mundial. Os dragões entendem que pode ser essa a maior venda do mercado e têm para a posição alguns alvos referenciados. João Afonso, do Santa Clara, foi contratado por 1,5 milhões de euros, mas o guardião de 19 anos deverá ser integrado na equipa B. Hornicek, titular no Braga e formado ainda jovem no Minho, é candidato e os dragões sabem que o contrato do atleta acaba em 2028, o que pode facilitar a negociação. Para a defesa ficou consumada a aquisição de Kiwior, polaco fundamental no título dos dragões, estando em aberto uma entrada para o lugar que era de Thiago Silva, para rodar plantel. Na esquerda, é claro o interesse em dotar a ala de um concorrente para Francisco Moura, sendo previsível a saída de Zaidu: Nuno Tavares (26 anos, Lazio) e Salinas (19, Racing Santander) têm perfis distintos e foram observados. Eirik Granaas, promessa norueguesa de 16 anos, está contratado, mas para a rotação necessária do miolo há perspetivas de investimento, especialmente num jogador que possa ocupar o posto de ‘8’, alternando com Gabri Veiga e Froholdt, à partida titulares. O ganês Caleb Yirenkyi, de 20 anos, tem um perfil aproximado a Seko Fofana, que terminou empréstimo, enquanto o colombiano Gustavo Puerta, completo e com um bom Mundial, ganhou interessados no certame. Oskar Pietuszewski conta ter época de afirmação como extremo, quando ainda estão no Dragão William Gomes, Pepê e Borja Sainz (o espanhol foi associado a clubes da La Liga e não é inegociável). Em caso de saída, a entrada de um extremo acontece de forma natural. Mathys Tel, do Tottenham, é o grande sonho da bancada azul e branca. Para a frente, a lesão de Samu faz com que o FC Porto possa mesmo avançar por outro dianteiro. André Silva fez dez golos no Elche e chega sem custos. Deniz Gul não tem continuidade confirmada. Entre os alvos, Ponomarenko, do Dínamo Kiev, aproxima-se mais do estilo de Samu do que Marcos Leonardo, ex-Benfica, mais rápido e que pode ser segundo avançado também, o que o modelo tático de Francesco Farioli não tem previsto.\t .Rui Borges quer extremosO plantel do Sporting parece o mais estabilizado. Frederico Varandas antecipou as saídas de Hjulmand, que deverá render 40 milhões rumando ao Atlético de Madrid, e de Morita, que abandonou o clube. Sergi Altimira, a ‘6’, ex-Bétis, e Doumbia, a ‘8’, ex-Veneza, representam investimento de 40 milhões de euros e entram, à partida, para um onze que terá estabilidade logo na defesa: Debast, Diomande e Eduardo Quaresma devem ficar; Gonçalo Inácio tem perdido interessados e só o Como, de Itália, é agora mencionado. Ricardo Mangas pode sair, visto Maxi Araújo, tido como alvo do Chelsea, também não se ter destacado no Mundial.O meio-campo está bem preenchido - com Silas Andersen, Pedro Lima, João Simões e Daniel Bragança -, daí que o leão não tenha ido a jogo pelo regresso de João Palhinha. Será, no entanto, preciso arranjar solução para Koindredi e Kochorashvili.No ataque, Luis Suárez está seguro, enquanto Ioannidis, espera o Sporting, poderá viver uma época com menos lesões. Urgente, sinalizou Rui Borges, é o ataque aos extremos. Francisco Trincão tem proposta do Al Ahli - aguarda também por incursões europeias, como o Tottenham, que chegou a ser associado ao camisola 17 - e a saída é quase certa. Juntando a esta as vendas de Quenda (Chelsea) e Alisson ( Nápoles), bem como a abertura do Sporting para negociar Pedro Gonçalves, será necessário um extremo desequilibrador. Quanto a reforços já garantidos, destaque ainda para o Zalazar (30 milhões, ex-Sp. Braga), que pode ser o médio ofensivo de Rui Borges na grande parte dos jogos. Chegou do Chelsea Derry, por empréstimo, mas Diao, do Como, e Yeremay, do Deportivo, são as grandes metas. Não é descabido apontar a duas contratações se Pote sair..Marco Silva pede mão cheiaO plantel do Benfica tem mais situações em análise. Marco Silva vai testando os jogadores que tem ao dispor, mas aguarda pelos mundialistas para fechar decisões. Na defesa, contratou Lenglet (emprestado pelo Atlético de Madrid), para ter saída de bola com o pé esquerdo, mas Tomás Araújo e António Silva não são garantidos no plantel. O segundo termina contrato e ainda não aceitou a renovação proposta. Mais um central, pelo menos, virá para a Luz. E um lateral-esquerdo para concorrer com Samuel Dahl.A meio-campo, no modelo de jogo do técnico, o 4x2x3x1 não teria, à partida, uma necessidade de um ‘6’ tão posicional. Mas o Benfica está mesmo atento à situação de Palhinha, ex-Sporting, contratação que ditará a saída de Barrenechea ou Manu Silva, tudo indica. Pelo que o DN pôde saber, não estava descartada a compra de outro centrocampista, mas não é prioritária (depende de alguma saída). Aursnes, Ríos, Barreiro e Sudakov são as opções por agora.Mais à frente, Marco Silva canaliza intenções para os extremos. Schjelderup, com dois passes para golo pela Noruega no Mundial, ganhou mercado e termina contrato em 2028. Pode influenciar, portanto, a chegada de mais um destro para extremo esquerdo, embora Kaminski, contratado ao Colónia, seja a seta apontada a esse corredor depois dos 17 milhões de euros pagos. Prestianni, sondado pelo Trabzonspor, poderá sair, abrindo a vaga a um concorrente de Lukebakio, desejavelmente um canhoto. Um extremo, pelo menos, parece claro de atacar. Os atacantes Pavlidis e Ivanovic são para manter, exceto se alguma oferta irrecusável aparecer.Os destaquesO FC Porto procura revalidar o título e dá prioridade ao ataque, face à lesão de Samu. Para já promoveu o regresso à Invicta de André Silva, mas não irá ficar por aqui. Capitão Diogo Costa tem muito mercado e pode ser o grande negócio dos dragões neste defeso.Salazar chegou do Sp. Braga por 30 milhões de euros e prepara-se para assumir papel de médio-ofensivo na maior parte dos jogos leoninos. Capitão do Sporting, Hjulmand, está de saída, mas Rui Borges já tem garantido o provável substituto: o espanhol Sergi Altimira.O extremo polaco Kaminski é dos reforços para a nova era do Benfica, agora liderado por Marco Silva. Uma das incógnitas sobre o plantel é a permanência do norueguês Schjelderup, até porque as boas atuações no Mundial chamaram a atenção de mais clubes interessados..Extremo polaco Jakub Kaminski reforça Benfica por cinco épocas.Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste.Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand.André Silva é a novidade no arranque dos trabalhos do campeão FC Porto.I Liga bateu recorde de investimento em reforços para 2025/26. Benfica foi o que mais gastou