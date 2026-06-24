Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste

Marco Silva arranca esta quinta-feira os trabalhos no Benfica para um ciclo estabelecido por contrato de dois anos, com mais uma época de opção. Em busca de um campeonato que foge desde 2022/23, os encarnados têm, este ano, a dificuldade de prepararem mais cedo a temporada, enfrentando o St. Gallen, a 23 de julho, na 2.ª ronda eliminatória de acesso à Liga Europa. O técnico português não pode contar com os internacionais Tomás Araújo (Portugal), Dedic (Bósnia), Richard Ríos (Colômbia), Aursnes e Schjelderup (Noruega) e Lukebakio (Bélgica), os quais se encontram no Mundial 2026, e não tem contratações acertadas. Nos ensaios, até por ter estado em Inglaterra vários anos, a prioridade é dar oportunidades a jovens, que se possam revelar mais-valia para atacar o arranque da temporada. Pelo que o DN pôde saber, há espaço para quase uma dezena de jovens nestes primeiros momentos de trabalho, sendo que podem, pelo menos, quatro ganhar vaga para 2026/27. Marco Silva terá especial atenção à defesa nesta fase, uma vez que Otamendi saiu do clube, Tomás Araújo está no Mundial (com interessados conhecidos como o Dortmund) e António Silva, um dos capitães, assumiu ter proposta para renovar, mas ainda não ter decidido o futuro. Nesse sentido, indicou a necessidade imperativa de contratar um central canhoto e a vinda de dois jogadores para o eixo não está descartada. Outra posição a reforçar é a ala esquerda, na qual só Dahl tem lugar garantido, já que Obrador tem proposta do Torino.João Fonseca, com 41 internacionalizações jovens e 20 jogos na equipa, corre atrás de Rui Silva, que fez 22 encontros na equipa B, foi titular indiscutível na Youth League pelos sub-19 e imprescindível nos sub-19 de Portugal. José Neto é o lateral esquerdo com mais potencial, já se estreou na Liga dos Campeões e no campeonato, além de ser peça importante nos sub-19 de Portugal. Na direita, Banjaqui vai ser testado face à ausência de Dedic no Mundial. No meio-campo, Miguel Figueiredo, de apenas 17 anos, somou 23 jogos na II Liga pelos bês e já está nos sub-19 de Portugal e pode ser uma das surpresas, tal como Gonçalo Moreira, que pode alinhar como 10 e extremo e que já teve direito a estreia na equipa principal. Prioste e João Veloso são mais conhecidos, mas ainda entram no lote a avaliar. Umeh, extremo de 18 anos de origem irlandesa, e Peter Edokpolor, ponta de lança nigeriano de 19 anos da equipa B que renovou contrato quarta-feira, são apontados como jogadores a teste no ataque. Neste mesmo setor, Marco Silva terá intenção de guardar um extremo e um avançado para alternarem entre equipa B e equipa A. João Rêgo, de 21 anos, e Tiago Gouveia, de 25, vão embater com Prestianni, Bruma, Sudakov e Rafa, em posições mais difíceis de encaixar jovens. Anísio Cabral fez dois golos pela equipa principal e, aos 18 anos, enfrenta Henrique Araújo e o jovem Edokpolor, já com Pavlidis e Ivanovic, ambos apreciados pelo treinador, às ordens no arranque. Se a defesa está fragilizada, o ataque pode logo começar a ser oleado. .Marco Silva apresentado no Benfica: “É o maior desafio da minha carreira”.Marco Silva ganhou pragmatismo com nove anos em Inglaterra e não larga ideia de dominar com bola.Henrique Araújo ‘oferece' pela segunda vez Eusébio Cup ao Benfica.Benfica inicia pré-temporada com 12 jovens à conquista de um lugar