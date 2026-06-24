Marco Silva com o presidente do Benfica, Rui Costa, e o diretor Mário Branco
Marco Silva com o presidente do Benfica, Rui Costa, e o diretor Mário BrancoSL Benfica
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Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste

A menos de um mês da 2.ª eliminatória de acesso à Liga Europa com o St. Gallen, águias começam a preparar a época. Uma dezena da formação em campo. Ataque está quase completo, defesa está frágil.
Frederico Bártolo
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