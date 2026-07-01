André Silva é a novidade no arranque dos trabalhos do campeão FC Porto

O FC Porto arrancou a temporada de 2026/27. O plantel do campeão nacional dividiu-se, durante a manhã, em dois grupos: para fazer trabalho e avaliação física no Olival, enquanto a outra metade realizava os exames médicos. A grande novidade nos 28 jogadores que estiveram no centro de estágio é o regresso de André Silva, recrutado ao Elche, e que retoma o clube onde se formou.Estiveram no Olival os guarda-redes Claúdio Ramos, João Costa, João Afonso e Gonçalo Ribeiro, os defesas Alberto Costa, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Gabriel Brás, Luís Gomes, Francisco Moura e Yoan Pereira, os médios Alan Varela, Tiago Silva, João Teixeira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Eirik Granaas, Bernardo Lima e Mateus Mide e os avançados Pepê, William Gomes, Borja Sainz, André Miranda, Duarte Cunha, André Silva e Eduardo Ferreira.Os internacionais ao serviço das seleções nos particulares de Junho têm descanso até à próxima segunda-feira. À cabeça, destaque para Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski, que representaram a Polónia no estágio antes dos particulares com Ucrânia e Nigéria. Os mundialistas terão avaliação diferente, consoante o desempenho da própria seleção. Fofana, da Costa do Marfim, e Gul, da Turquia, já foram eliminados da prova, restando Diogo Costa, de Portugal, e Eustáquio, do Canadá, que poderá ter de se apresentar no Olival.Apesar de lesionados, Samu e Vasco Sousa estiveram também presentes no primeiro dia de trabalho e assistiram à palestra do treinador Francesco Farioli e do presidente André Villas-Boas. O FC Porto, campeão nacional em 2025/26, fará um estágio em Inglaterra, de 13 a 18 de julho.Cláudio Ramos, que entra na última de sete épocas de contrato nos azuis e brancos, foi o porta-voz. "Ser campeão é difícil, mas vamos trabalhar com a ambição que tivemos no ano passado. É com essa vontade e com esse espírito que voltamos e queremos voltar a ser campeões, respeitamos e queremos dar valor à honra que é representar este clube", disse aos meios de comunicação do clube."A pré-época serve para nos dar a condição física que vai ser necessária para todos os desafios que vamos ter ao longo desta época", acrescentou.Marcos Leonardo, ex-Benfica, na miraSem saber o tempo de paragem de Samu, há a hipótese de atacar a contratação de um avançado. E o Maisfutebol avança com o interesse em Marcos Leonardo, ex-jogador do Benfica, e com 19 golos pelo Al Hilal em 2025/26, que o contratou aos encarnados por 40 milhões de euros. Pelo que o DN pôde saber junto de fonte dos dragões este é um dos vários nomes em cima da mesa. O JOGO acrescenta que o ucraniano Ponomarenko, de 20 anos e com o Borussia Dortmund como clube atento também, é outra possibilidade. Em 23 jogos, o avançado fez 16 golos, sendo já chamado à seleção da Ucrânia..Arranque da temporada do Sporting \nfez-se sem Hjulmand.Os homens do título do FC Porto