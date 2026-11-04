Lenglet de fora contra o Lech Poznan, Barrenechea com recuperação recorde

Nos primeiros 15 minutos de treino aberto à Imprensa, o central Lenglet foi a grande ausência do preparo do Benfica tendo em vista o encontro com o Lech Poznan, da 4.ª jornada da Liga Europa.

O central de 31 anos foi diagnosticado com uma contusão na coxa direita, logo será baixa nos planos de Marco Silva para a receção ao conjunto polaco. Lenglet leva 17 jogos na temporada, está a sete de igualar a marca de 2025/26, e há algumas cautelas a ter em conta. Na fase de liga da prova europeia ainda só fez um jogo. Circati deverá subir à titularidade.

Leandro Barreiro continua também de fora das opções de Marco Silva, pois permanece em cuidados médicos devido a lesão muscular na coxa esquerda. Não pisou o relvado. Desde a vitória por 2-0 contra o V. Guimarães, a 11 de outubro, que o médio não é utilizado, isto depois de um arranque de época como protagonista com três golos pelos encarnados.

A notícia mais positiva dos trabalhos de Marco Silva foi a inclusão de Enzo Barrenechea. Está clinicamente apto e treinou junto dos companheiros, apenas um mês e meio depois de ter sido submetido a uma artroscopia. Na altura, foi declarado que tinha uma rotura do menisco medial. Apesar de ter escapado a uma cirurgia que implicasse mais tempo de paragem, não deixa de ser quase em tempo recorde a reabilitação do atleta que perdeu espaço no onze com a contratação de João Palhinha. Ainda assim, pode ser uma opção para rodar plantel e permitir, por exemplo, que Manu Silva desça à defesa para fazer descansar algum dos centrais. Ainda não é certo que Barrenechea integre a convocatória.

De qualquer modo, Marco Silva terá palavra a dizer sobre isso na conferência de Imprensa marcada para as 14h30. No preparo, estiveram ainda os jovens da formação: Duarte Soares (lateral-direito), Tiago Freitas e Gonçalo Moreira (médios) e Francisco Neto (extremo).

O Benfica soma, até ao momento, nove pontos conquistados em nove possíveis. Venceu AC Milan (por 0-2), Celtic (por 4-1) e Omonia (por 1-4). O Lech Poznan tem apenas um ponto, obtido no empate (1-1) com o Sunderland. Foi goleado, com quatro tentos encaixados, por Crystal Palace e Bayer Leverkusen.