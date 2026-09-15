Bah de regresso aos treinos do Benfica antes da ida até Milão

Marco Silva tem Alexander Bah a postos, pelo menos essa é a indicação que o departamento médico deu ao treinador ao permitir que o lateral direito voltasse aos relvados. Esta terça-feira, 15 de setembro, o dinamarquês regressou aos treinos, na véspera da deslocação ao terreno do AC Milan, para o arranque da Liga Europa.

O dinamarquês recuperou de um traumatismo no ombro direito, contraído há dez dias no jogo contra o Marítimo, pelo que poderá ser opção para o encontro com o clube italiano, devendo seguir viagem esta tarde para Itália.

Kaminski chegou a ser testado nesse encontro, nos Barreiros, mas, de seguida, Daniel Banjaqui, jovem da formação, foi a opção no onze frente a Moreirense e Gil Vicente nos jogos seguintes. Bah poderá ser ainda resguardado, porém já contará para o plano de jogo e pode ser uma carta importante também para o clássico com o FC Porto, no domingo.

O Benfica tem viagem agendada para a tarde desta terça-feira e Marco Silva e Alessandro Circati irão fazer a antevisão ao encontro em conferência de Imprensa, já em solo italiano.

Em jogos oficiais, o Benfica nunca venceu o AC Milan. Em San Siro, perdeu nos dois embates que realizou, além das duas finais perdidas na Taça dos Campeões Europeus. Em 1963, em Wembley, Londres, em 1990 em Viena. Rúben Amorim comanda hoje o Milan, que tem ambições na Liga Europa. A equipa está invicta no campeonato (oito pontos), tendo empatado com Juventus e Lázio fora de casa nas duas últimas rondas da Serie A.

Em 12 jogos realizados, o Benfica só perdeu um em 2026/27, no caminho até à fase de grupos da Liga Europa. No campeonato segue com cinco vitórias seguidas e a dois pontos do líder FC Porto.