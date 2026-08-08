Marco Silva quer Benfica dominador no arranque da Liga: “O nosso foco é ganhar”
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Desporto

Marco Silva quer Benfica dominador no arranque da Liga: “O nosso foco é ganhar”

Treinador encarnado lamenta estreia à porta fechada, afasta qualquer caso em torno de Trubin e anuncia Aursnes como capitão principal da equipa.
Cecília Carmo
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Marco Silva garantiu este sábado que o Benfica está preparado para iniciar a Liga Portugal com uma vitória e assegurou que toda a equipa está concentrada em corresponder ao estatuto de candidata ao título nacional. Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Académico de Viseu, referente à primeira jornada do campeonato, o treinador encarnado pediu um Benfica dominante, intenso e capaz de confirmar no campeonato os bons sinais deixados na vitória frente ao Hearts, que valeu o apuramento para o play-off da Liga Europa. 

"O nosso foco é ganhar o jogo e conquistar os três pontos", afirmou Marco Silva, recusando qualquer excesso de confiança perante um adversário que considera organizado e difícil de defrontar. O técnico destacou o trabalho desenvolvido por Bruno Pinheiro, salientando que as suas equipas apresentam identidade, qualidade com bola e capacidade para alterar o comportamento tático durante os jogos, razão pela qual o Benfica terá de estar preparado para diferentes cenários. 

Um dos temas centrais da conferência foi a realização do encontro à porta fechada, na sequência do castigo aplicado ao Benfica. Marco Silva mostrou-se claramente contra este tipo de sanção, defendendo que penaliza milhares de adeptos que nada têm a ver com os incidentes que estiveram na origem do processo disciplinar.

"Só faz sentido jogar futebol se houver adeptos. Retirar mais de 60 mil pessoas do estádio não resolve nada", afirmou o treinador, lembrando que o Académico de Viseu regressa ao Estádio da Luz para um jogo oficial mais de três décadas depois e que os seus adeptos também ficam privados de assistir a um momento especial. Para Marco Silva, existem formas mais eficazes de punir os responsáveis sem retirar público aos espetáculos desportivos. 

Questionado sobre a situação de Anatoliy Trubin, depois de Samuel Soares ter sido titular frente ao Hearts, o treinador desvalorizou qualquer polémica e garantiu que a concorrência faz parte da realidade de um plantel que pretende lutar por todas as competições.

Marco Silva rejeitou a existência de qualquer desconforto por parte do guarda-redes ucraniano, frisando que as opções são exclusivamente técnicas e que todos os jogadores têm de estar preparados para competir pelo lugar, sem confirmar quem será o titular diante do Académico de Viseu. 

O técnico aproveitou ainda para revelar o grupo de capitães para a nova temporada. Fredrik Aursnes será o capitão principal do Benfica, tendo como subcapitães Tomás Araújo, Samuel Soares, Clément Lenglet e Leandro Barreiro, escolha que, segundo Marco Silva, resulta das qualidades de liderança e do reconhecimento que estes jogadores têm no balneário. 

Sem querer abordar o mercado de transferências, Marco Silva insistiu que toda a preparação esteve centrada na estreia no campeonato e reiterou a ambição de construir uma equipa consistente desde o primeiro jogo oficial da Liga.

Depois de entrar da melhor forma nas competições europeias, o Benfica procura agora iniciar o campeonato com uma vitória que confirme a candidatura ao título, ainda que o primeiro desafio da prova seja disputado sem o habitual apoio dos adeptos nas bancadas da Luz.

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