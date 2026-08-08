Marco Silva quer Benfica dominador no arranque da Liga: “O nosso foco é ganhar”

Marco Silva garantiu este sábado que o Benfica está preparado para iniciar a Liga Portugal com uma vitória e assegurou que toda a equipa está concentrada em corresponder ao estatuto de candidata ao título nacional. Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Académico de Viseu, referente à primeira jornada do campeonato, o treinador encarnado pediu um Benfica dominante, intenso e capaz de confirmar no campeonato os bons sinais deixados na vitória frente ao Hearts, que valeu o apuramento para o play-off da Liga Europa. "O nosso foco é ganhar o jogo e conquistar os três pontos", afirmou Marco Silva, recusando qualquer excesso de confiança perante um adversário que considera organizado e difícil de defrontar. O técnico destacou o trabalho desenvolvido por Bruno Pinheiro, salientando que as suas equipas apresentam identidade, qualidade com bola e capacidade para alterar o comportamento tático durante os jogos, razão pela qual o Benfica terá de estar preparado para diferentes cenários. Um dos temas centrais da conferência foi a realização do encontro à porta fechada, na sequência do castigo aplicado ao Benfica. Marco Silva mostrou-se claramente contra este tipo de sanção, defendendo que penaliza milhares de adeptos que nada têm a ver com os incidentes que estiveram na origem do processo disciplinar."Só faz sentido jogar futebol se houver adeptos. Retirar mais de 60 mil pessoas do estádio não resolve nada", afirmou o treinador, lembrando que o Académico de Viseu regressa ao Estádio da Luz para um jogo oficial mais de três décadas depois e que os seus adeptos também ficam privados de assistir a um momento especial. Para Marco Silva, existem formas mais eficazes de punir os responsáveis sem retirar público aos espetáculos desportivos. Questionado sobre a situação de Anatoliy Trubin, depois de Samuel Soares ter sido titular frente ao Hearts, o treinador desvalorizou qualquer polémica e garantiu que a concorrência faz parte da realidade de um plantel que pretende lutar por todas as competições.Marco Silva rejeitou a existência de qualquer desconforto por parte do guarda-redes ucraniano, frisando que as opções são exclusivamente técnicas e que todos os jogadores têm de estar preparados para competir pelo lugar, sem confirmar quem será o titular diante do Académico de Viseu. O técnico aproveitou ainda para revelar o grupo de capitães para a nova temporada. Fredrik Aursnes será o capitão principal do Benfica, tendo como subcapitães Tomás Araújo, Samuel Soares, Clément Lenglet e Leandro Barreiro, escolha que, segundo Marco Silva, resulta das qualidades de liderança e do reconhecimento que estes jogadores têm no balneário. Sem querer abordar o mercado de transferências, Marco Silva insistiu que toda a preparação esteve centrada na estreia no campeonato e reiterou a ambição de construir uma equipa consistente desde o primeiro jogo oficial da Liga.Depois de entrar da melhor forma nas competições europeias, o Benfica procura agora iniciar o campeonato com uma vitória que confirme a candidatura ao título, ainda que o primeiro desafio da prova seja disputado sem o habitual apoio dos adeptos nas bancadas da Luz..PSP diz que abertura da fan zone é da “inteira responsabilidade” do Benfica