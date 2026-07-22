Marco Silva: "Não estamos a dar os passos com a velocidade ideal, há jogadores a chegar a conta-gotas"

O teste ao novo 4x2x3x1 do Benfica de Marco Silva vai ser feito sem o médio intermédio, responsável pelo transporte de bola. Para o embate de quinta-feira contra o St. Gallen, no arranque do percurso na Liga Europa, Leandro Barreiro não conta. É uma baixa relevante para um setor também condicionado pelo Mundial, já que também Aursnes e Ríos, pela Noruega e Colômbia, chegaram à fase a eliminar. Como tal, gozam férias, não se encontrando disponíveis para o treinador.Marco Silva reconheceu os condicionalismos. "É uma baixa para nós a situação do Leandro, não há muitas opções. Mas há espaço para alguém agarrar a oportunidade. Espero um Benfica preparado, apesar de não termos as condições ideais. Era importante termos todos os jogadores até pela mudança de equipa técnica, mas não podemos controlar isso. Houve Mundial, começámos a época mais cedo. Não estamos a dar passos com a velocidade ideal, mas estamos em condições de disputar a eliminatória", admitiu em conferência de imprensa, alimentando o lamento: "Todos gostaríamos de ter todo o plantel no primeiro dia, mas é impossível a nível mundial. É pior porque temos jogadores a chegar a conta-gotas", descreveu, considerando que há um agravamento desta primeira mão da segunda ronda preliminar por não ser "muito habitual competir a dia 23".Para o embate é previsível a estreia de Lenglet, no eixo defensivo, e de Kaminski, pela esquerda, os reforços mais sonantes. O polaco deve ganhar o lugar pela ausência de Schjelderup, também afastado dos trabalhos por ter representado a Noruega. No outro lado, Lukebakio não está disponível por ter militado pela Bélgica no Mundial 2026. Rafa poderá ocupar o lugar, que era de origem antes de, nos últimos anos, ser trabalhado a segundo avançado.António Silva também integra o lote de convocados e Marco Silva disse que não viu "qualquer sinal de insatisfação" do defesa que termina contrato em 2027 e que "tem sido profissional desde o início". "Desde o primeiro dia. Esteve preparado, nunca se falou em nada disso, de estar ou não disponível. É jogador do Benfica", disse o antigo técnico do Fulham, o que pode indicar que Silva será titular.Isto porque, apesar de Tomás Araújo e Dedic abdicarem de tempo de férias e de estarem ao serviço da equipa encarnada, admite, Marco Silva, que ambos “não estão nas melhores condições.” Durán, avançado que chegou por empréstimo do Al Nassr, ficou fora da lista, mas Marco Silva confia que "pode dar muito” depois de ter tido “impacto tremendo no Aston Villa." "Se não tivéssemos a certeza de que estaria em condições não o teríamos contratado. Tem características diferentes, se estiver ao mais alto nível vai ajudar muito o Benfica", acrescentou sobre o colombiano, de 22 anos, cedido pelo Al Nassr, que pagou 77 milhões pelo atleta.Também sobre jogadores que conhece bem, a Sport TV questionou Marco Silva sobre João Palhinha. "É uma boa pergunta. Mas não vos vou dizer quantas vezes falei com o João. Foi meu atleta, poderei falar com ex-atletas, é normal isso acontecer. Quanto ao resto não falarei de jogadores que não são do Benfica", respondeu quanto a um negócio que parece condenado face às exigências financeiras do Bayern Munique..Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste.Liga Europa. Leandro Barreiro falha jogo do Benfica contra o St. Gallen