Liga Europa. Leandro Barreiro falha jogo do Benfica contra o St. Gallen

Leandro Barreiro é ausência de última hora no Benfica para o jogo com o St. Gallen, da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa. O médio não esteve nos trabalhos da equipa, abertos durante os primeiros 15 minutos à imprensa, esta manhã de quarta-feira, 22 de julho, no Seixal. O jogador tem uma infeção respiratória e, por cautelas, está reservado e fora de competição para não agravar o problema. É uma baixa relevante para um setor também condicionado pelo Mundial, já que também Aursnes e Ríos, pela Noruega e Colômbia, chegaram à fase a eliminar da prova.Foi possível ver que Dedic e Tomás Araújo, jogadores que estiveram no Mundial pela Bósnia e Portugal, respetivamente, estão operacionais e são opção para Marco Silva para a estreia oficial dos encarnados. O avançado Jhon Durán, colombiano, poderá ser inscrito de modo a reforçar as opções para o ataque. O jogador de 22 anos chegou à Luz por empréstimo do Al Nassr, que o contratou em janeiro de 2025 por 77 milhões de euros. Para a posição de extremo, Prestianni está castigado, devido a alegados insultos racistas a Vinícius Jr, do Real Madrid, e Bruma foi reintegrado. Também Tiago Gouveia, que negoceia a saída para o Atlas, do México, entra nas contas pela lesão do jovem Umeh. Na defesa, António Silva é também opção, apesar de se saber que após a eliminatória deverá sair do clube.Kaminski e Lenglet estão já inscritos e deverão fazer parte da equipa escolhida por Marco Silva. Depois de viajar para a Suíça, o treinador português faz esta quarta-feira, às 19h00 em Portugal continental, a antevisão ao encontro..Benfica e Braga querem chegar às fases de liga nas provas europeias.Benfica com Sturm Graz ou Hearts caso se qualifique para terceira pré-eliminatória.Benfica vence Villarreal por 2-0 no segundo jogo particular no Algarve.Flamengo vence o Benfica por 2-1 e leva o Troféu do Algarve.Extremo polaco Jakub Kaminski reforça Benfica por cinco épocas