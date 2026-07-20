Benfica e Braga querem chegar às fases de liga nas provas europeias

O Benfica e o Sporting de Braga dão esta semana o pontapé de saída na época europeia 2026/27, iniciando a caminhada nas provas da UEFA com o objetivo de garantir um lugar nas respetivas fases de liga. Os encarnados entram em ação na Liga Europa, enquanto os minhotos disputam a Liga Conferência, ambos a partir da segunda pré-eliminatória, fase que marca o arranque oficial da nova temporada para as duas equipas portuguesas. O Benfica desloca-se, na quinta-feira, à Suíça para defrontar o St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. A formação orientada por Marco Silva inicia uma campanha em que pretende regressar à fase principal das competições europeias e sabe que terá de ultrapassar três eliminatórias para atingir a fase de liga. A segunda mão está agendada para 30 de julho, no Estádio da Luz. Os encarnados já conhecem também o cenário para a ronda seguinte. Caso eliminem o St. Gallen, terão pela frente o derrotado da eliminatória da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões entre o Sturm Graz, da Áustria, e o Heart of Midlothian, da Escócia, em jogos marcados para 6 e 13 de agosto. A particularidade resulta do cruzamento entre as competições da UEFA, que encaminha os clubes derrotados na principal competição europeia de clubes para a qualificação da Liga Europa. O Sporting de Braga entra em cena um dia antes, na quarta-feira, com uma deslocação à Sérvia para medir forças com o Železničar Pančevo, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. A equipa orientada por Carlos Vicens assume o favoritismo frente a um adversário que procura afirmar-se nas competições europeias, mas terá igualmente de confirmar esse estatuto em campo. A segunda mão disputa-se uma semana depois, no Estádio Municipal de Braga. Também os arsenalistas já sabem quem poderão encontrar caso ultrapassem a formação sérvia. O vencedor da eliminatória entre Braga e Železničar Pančevo terá pela frente, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, o vencedor do duelo entre o Neftçi, do Azerbaijão, e o Dinamo Minsk, da Bielorrússia, mantendo-se o objetivo de alcançar o play-off de acesso à fase de liga..Benfica com Sturm Graz ou Hearts caso se qualifique para terceira pré-eliminatória