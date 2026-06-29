Lenglet já está em Lisboa para reforçar a defesa do Benfica
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Desporto

Lenglet já está em Lisboa para reforçar a defesa do Benfica

O internacional francês representava o Atlético de Madrid e vai assinar contrato válido por duas épocas com os encarnados.
Carlos Nogueira
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O defesa-central Clément Lenglet chegou ao início desta segunda-feira, 29 de junho, a Lisboa para reforçar o Benfica.

O jogador de 31 anos, que nas duas últimas épocas representou o Atlético de Madrid, vai fazer exames médicos e assinar contrato válido por três temporadas pelos encarnados, tornando-se no segundo reforço para Marco Silva, depois de Gabriel Índio, jovem central de 17 anos.

Internacional francês por 16 vezes, Lenglet vai substituir Nicolás Otamendi, que terminou contrato com os encarnados.

À chegada ao aeroporto de Tires, o futebolista que na sua carreira representou também Nancy, Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Vila, admitiu ter falado com Rui Costa, presidente do Benfica, e disse estar "feliz" com a mudança para a Luz.

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Diário de Notícias
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