Lenglet já está em Lisboa para reforçar a defesa do Benfica

O defesa-central Clément Lenglet chegou ao início desta segunda-feira, 29 de junho, a Lisboa para reforçar o Benfica.O jogador de 31 anos, que nas duas últimas épocas representou o Atlético de Madrid, vai fazer exames médicos e assinar contrato válido por três temporadas pelos encarnados, tornando-se no segundo reforço para Marco Silva, depois de Gabriel Índio, jovem central de 17 anos.Internacional francês por 16 vezes, Lenglet vai substituir Nicolás Otamendi, que terminou contrato com os encarnados.À chegada ao aeroporto de Tires, o futebolista que na sua carreira representou também Nancy, Sevilha, Barcelona, Tottenham e Aston Vila, admitiu ter falado com Rui Costa, presidente do Benfica, e disse estar "feliz" com a mudança para a Luz.