Jesus diz que "coisas que às vezes acontecem não separam o grupo" e "a defesa de um treinador são vitórias"

Sem abordar diretamente o tema Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus garante que a seleção nacional está unida e que "as coisas que às vezes acontecem não separam o grupo".

"Não há nada para [os jogadores] não estarem comigo", afirmou o selecionador nacional na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

Questionado sobre se esta foi uma vitória importante pelo que aconteceu, Jesus disse que "o importante é ganhar" e que "a defesa de um treinador são vitórias". "Tudo o resto vale zero", atirou, ao seu estilo.

O treinador de 72 anos elogiou o trabalho coletivo, referindo que "as vitórias são dos jogadores, por tudo, pelo que jogam e por acreditarem no plano do treinador para a equipa ter rendimento ofensivo e defensivo". "A equipa está melhor de jogo para jogo e hoje marcou um golo espetacular em ataque posicional. Isso é meio caminho andado para que as vitórias apareçam. Esta seleção tem muita qualidade", frisou.

Jesus comentou ainda o estilo de jogo da equipa das quinas, com uma pressão constante sobre o adversário no meio-campo ofensivo: "Comigo, o futebol é um risco, um risco calculado. Defensivamente, defendemos de três maneiras diferentes. No meio-campo adversário há um pressing constante. É desgastante, arriscado, mas os jogadores acreditam no processo. os meus centrais dizem-me que se for preciso vão até à outra área marcar o ponta de lança."

O selecionador nacional destacou ainda a "boa resposta" da equipa na "bola parada defensiva". e