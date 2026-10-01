Jesus diz que "coisas que às vezes acontecem não separam o grupo" e "a defesa de um treinador são vitórias"
Sem abordar diretamente o tema Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus garante que a seleção nacional está unida e que "as coisas que às vezes acontecem não separam o grupo".
"Não há nada para [os jogadores] não estarem comigo", afirmou o selecionador nacional na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.
Questionado sobre se esta foi uma vitória importante pelo que aconteceu, Jesus disse que "o importante é ganhar" e que "a defesa de um treinador são vitórias". "Tudo o resto vale zero", atirou, ao seu estilo.
O treinador de 72 anos elogiou o trabalho coletivo, referindo que "as vitórias são dos jogadores, por tudo, pelo que jogam e por acreditarem no plano do treinador para a equipa ter rendimento ofensivo e defensivo". "A equipa está melhor de jogo para jogo e hoje marcou um golo espetacular em ataque posicional. Isso é meio caminho andado para que as vitórias apareçam. Esta seleção tem muita qualidade", frisou.
Jesus comentou ainda o estilo de jogo da equipa das quinas, com uma pressão constante sobre o adversário no meio-campo ofensivo: "Comigo, o futebol é um risco, um risco calculado. Defensivamente, defendemos de três maneiras diferentes. No meio-campo adversário há um pressing constante. É desgastante, arriscado, mas os jogadores acreditam no processo. os meus centrais dizem-me que se for preciso vão até à outra área marcar o ponta de lança."
O selecionador nacional destacou ainda a "boa resposta" da equipa na "bola parada defensiva". e
Já na conferência de imprensa, quando questionado diretamente sobre Cristiano Ronaldo, preferiu enaltecer uma "vitória clara" da seleção portuguesa na Dinamarca.
Jesus insistiu que "há jogadores com estatuto", "é claro como a água". "Depois, as regras são iguais para todos", repetiu, rejeitando a ideia de que esta vitória foi uma mensagem para alguém, mas sim uma "mensagem de qualidade".
Sobre os cumprimentos aos adeptos no final do jogo, Jesus salientou a importância de agradecer aos adeptos, "pelos quilómetros que fizeram", recordando que os emigrantes "têm ainda mais sentimento".
Refira-se que o técnico garantiu, antes do jogo, estar "completamente" de consciência tranquila e adiantou que não vai abordar o tema Ronaldo antes do jogo com a Noruega no Dragão, no domingo. "O importante agora é focar no jogo. Depois vou para o Dragão e focamo-nos nesse jogo. E depois, com certeza, teremos tempo para falar sobre isso", afirmou.