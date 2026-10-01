Uma seleção com cabeça.. e um pé e meio na final four da Liga das Nações

O Dinamarca-Portugal jogava-se dentro e fora de campo, depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado o estágio na véspera do desafio. No relvado do Parken Stadium, esta noite de quinta-feira (dia 1 de outubro), os escolhidos por Jorge Jesus venceram (4-2), em mais um grande jogo da seleção nacional e onde sobressaíram Vitinha, Gonçalo Ramos e João Félix. Graças ao triunfo do País de Gales sobre a Noruega (2-1), Portugal ficou com pé e meio na final four da Liga das Nações, prova que procura vencer pela 3.ª vez depois das conquistas de 2019 e 2025.

Com Bruno Fernandes de regresso ao onze titular (e como capitão), Portugal entrou bem no jogo e começou por explorar a velocidade de Rafael Leão, que vestiu a camisola 7 na ausência do ‘dono’, Ronaldo, e a presença de Gonçalo Ramos na área. A jogar a titular pelo segundo jogo consecutivo, o avançado mostrou-se merecedor da confiança do selecionador. Depois de Ramos atirar uma bola ao poste, o avançado ainda aproveitou o ressalto para tabelar com João Cancelo, que picou a bola por cima do guarda-redes e fez o 1-0 com muita classe aos 13 minutos.

Após 15 minutos equilibrados, a Dinamarca de Morten Hjulmand (titular) e Victor Froholdt (suplente) empatou por Mikkel Damsgaard, que finalizou uma jogada em transição aos 23 minutos. Um golaço viking que teve resposta à altura. Na reação imediata ao golo sofrido, Gonçalo Ramos deu de calcanhar para Bruno Fernandes, que a devolveu e lhe deu a oportunidade de fazer o 2-1 para Portugal aos 25 minutos

Pela segunda vez na carreira, o avançado marcou em dois jogos seguidos pela seleção: já o tinha conseguido em 2023 ao marcar ao Luxemburgo e à Eslováquia. E podia ter ampliado o marcador antes do intervalo, quando, depois de isolado por Rafael Leão, perdeu o duelo com Mads Hermansen.