Gonçalo Ramos devolve vantagem a Portugal em noite de resistência em Oslo

Portugal venceu este sábado a Noruega, por 2-1, em Oslo, na Liga das Nações, num jogo em que teve momentos de qualidade com bola, mas também precisou de sofrer para segurar uma vantagem construída por João Félix e reposta por Gonçalo Ramos, depois do empate de Erling Haaland. A seleção de Jorge Jesus saiu da capital norueguesa com um triunfo importante, mas com a certeza de que a equipa teve de se apoiar muitas vezes na segurança de Diogo Costa e na capacidade de resistência do seu bloco defensivo.

A seleção nacional entrou organizada num 4x2x3x1, com João Palhinha e João Neves a darem equilíbrio ao meio-campo, Francisco Conceição e Pedro Neto nas alas e João Félix a surgir por dentro, atrás de Gonçalo Ramos. A Noruega teve mais bola nos primeiros minutos e encontrou espaços para ameaçar, sobretudo através de Nusa, Ødegaard e Haaland. Logo aos 13 minutos, o avançado do Manchester City apareceu solto na área, mas Diogo Costa respondeu com uma defesa de enorme nível com a perna direita.

Portugal não se deixou encolher. Depois de João Neves ter cabeceado por cima, aos 12 minutos, a equipa portuguesa abriu o marcador aos 17. Nuno Mendes acelerou pela esquerda, Pedro Neto recebeu e cruzou atrasado para João Félix, que controlou à entrada da área e colocou a bola longe do alcance de Nyland. O avançado voltou a marcar, depois de também ter sido decisivo diante do País de Gales, confirmando a influência crescente neste arranque de ciclo com Jorge Jesus.