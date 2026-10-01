Portugal volta à vantagem na Dinamarca logo após sofrer golo do empate (1-2). Marcaram Cancelo e Gonçalo Ramos

Damsgaard empatou para os nórdicos aos 24'.

Porém, Portugal voltou à vantagem praticamente na resposta, por intermédio de Gonçalo Ramos (26').

Jorge Jesus promoveu quatro alterações em relação ao último jogo, no onze que a seleção nacional apresenta esta quinta-feira, 1 de outubro, na partida em Copenhaga.

Rafael Leão, que para este jogo herdou a camisola sete depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado na quarta-feira o estágio, aparece no lugar de João Félix, que nos últimos dias teve alguns problemas físicos.

Bruno Fernandes, o jogador que tem mais internacionalizações, também está de regresso à equipa titular e será o capitão. Rúben Neves, no lugar de Palhinha, e Vitinha, no de João Neves também voltam à titularidade.

Onzes iniciais

Dinamarca - Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Daghim, Damsgaard e Daramy; Hojlund.

Portugal - Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Rafael Leão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Gonçalo Ramos.