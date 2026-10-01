11x11

Portugal volta à vantagem na Dinamarca logo após sofrer golo do empate (1-2). Marcaram Cancelo e Gonçalo Ramos

Rafael Leão, Bruno Fernandes, Rúben Neves e Vitinha de volta ao onze, nos lugares de João Félix, Francisco Conceição, Palhinha e João Neves.
Rafael Leão com a camisola número 7
Rafael Leão com a camisola número 7EPA/Liselotte Sabroe DENMARK OUT

Portugal vai ganhando à Dinamarca em Copenhaga, por 2-1, durante a primeira parte do jogo da 3.ª jornada da Liga das Nações.

João Cancelo, aos 13 minutos, abriu o marcador para a equipa das quinas.

Damsgaard empatou para os nórdicos aos 24'.

Porém, Portugal voltou à vantagem praticamente na resposta, por intermédio de Gonçalo Ramos (26').

Jorge Jesus promoveu quatro alterações em relação ao último jogo, no onze que a seleção nacional apresenta esta quinta-feira, 1 de outubro, na partida em Copenhaga.

Rafael Leão, que para este jogo herdou a camisola sete depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado na quarta-feira o estágio, aparece no lugar de João Félix, que nos últimos dias teve alguns problemas físicos.

Bruno Fernandes, o jogador que tem mais internacionalizações, também está de regresso à equipa titular e será o capitão. Rúben Neves, no lugar de Palhinha, e Vitinha, no de João Neves também voltam à titularidade.

Onzes iniciais

Dinamarca - Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Daghim, Damsgaard e Daramy; Hojlund.

Portugal - Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Rafael Leão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Gonçalo Ramos.

Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.

O Dinamarca-Portugal tem arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.

Rafael Leão com a camisola número 7
PS critica intervenção de Montenegro na crise da Seleção: “Trata de futebol enquanto custo de vida aumenta”
Rafael Leão com a camisola número 7
Abandono de Ronaldo é um "terramoto" económico que pode custar patrocínios e fazer "minguar" valor da FPF
Rafael Leão com a camisola número 7
Do "psicodrama" à "novela vergonhosa". Como a imprensa internacional relata o "terramoto" da saída de Ronaldo da Seleção
Rafael Leão com a camisola número 7
"A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses". Ronaldo confirma abandono do estágio da seleção
Liga das Nações
seleção
Dinamarca
Diário de Notícias
www.dn.pt