Portugal volta à vantagem na Dinamarca logo após sofrer golo do empate (1-2). Marcaram Cancelo e Gonçalo Ramos

Portugal vai ganhando à Dinamarca em Copenhaga, por 2-1, durante a primeira parte do jogo da 3.ª jornada da Liga das Nações.
João Cancelo, aos 13 minutos, abriu o marcador para a equipa das quinas.
Damsgaard empatou para os nórdicos aos 24'.
Porém, Portugal voltou à vantagem praticamente na resposta, por intermédio de Gonçalo Ramos (26').
Jorge Jesus promoveu quatro alterações em relação ao último jogo, no onze que a seleção nacional apresenta esta quinta-feira, 1 de outubro, na partida em Copenhaga.
Rafael Leão, que para este jogo herdou a camisola sete depois de Cristiano Ronaldo ter abandonado na quarta-feira o estágio, aparece no lugar de João Félix, que nos últimos dias teve alguns problemas físicos.
Bruno Fernandes, o jogador que tem mais internacionalizações, também está de regresso à equipa titular e será o capitão. Rúben Neves, no lugar de Palhinha, e Vitinha, no de João Neves também voltam à titularidade.
Dinamarca - Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Daghim, Damsgaard e Daramy; Hojlund.
Portugal - Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Rafael Leão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Gonçalo Ramos.
Portugal lidera o Grupo A4 com seis pontos, contra três da Noruega e também da Dinamarca, que no domingo recebeu e bateu o País de Gales, por 2-0.
O Dinamarca-Portugal tem arbitragem do ucraniano Mykola Balakin.