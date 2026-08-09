Dois penáltis animam a estreia do campeão FC Porto na I Liga

O FC Porto começou este domingo a defesa do título de campeão nacional com uma vitória por 2-0 sobre o Alverca, um resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting, que empatou no sábado com o Estrela da Amadora.O protagonista do encontro acabou por ser o VAR, uma vez que por duas vezes Luís Godinho, árbitro da partida, foi avisado para nfrações na grande área. Pouco depois dos cinco minutos, Froholdt cruzou e André Silva cabeceou ao lado. O avançado queixou-se de um toque do guarda-redes do Alverca, Matheus Mendes, já posterior ao remate. Luís Godinho mandou seguir, mas foi aconselhado a verificar no monitor a situação, o que abriu portas à cobrança do artilheiro. André Silva, nove anos depois, voltou a marcar no Dragão, convertendo o lugar que herda atualmente de Samu devido à lesão do espanhol.Na área contrária, aos 15 minutos, Figueiredo reivindicou falta de Gabri Veiga, que não foi sancionada. Já depois de um teste à atenção de Diogo Costa, por parte de Vivaldo Semedo, com um bom remate à entrada da área, o FC Porto ampliaria o marcador por Gabri Veiga, novamente de penálti. O médio converteu o lance que foi originado por falta de Touaizi sobre André Silva.Davy Gui e Ian Luccas tiveram oportunidades nos minutos iniciais da segunda parte, mas os sobressaltos foram travados por Diogo Costa. Aos 75 minutos, nova intervenção preciosa de Costa a remate de Chiquinho manteve a baliza azul e branca segura e a vitória na mão, apesar de um encontro sem grande brilhantismo a nível ofensivo para o campeão. André Silva, pouco depois dos 80 minutos, sairia lesionado com queixas de entorse. Até final, só Bednarek, após canto, se aproximou de novo golo. .André Silva é a novidade no arranque dos trabalhos do campeão FC Porto.FC Porto bate Birmingham em jogo particular com golos de André Silva e Pepê.Mercado e Europa são fatores de pressão no Dragão e na Luz. Leão é o grande agitador.Mercado dos grandes. Campeão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo