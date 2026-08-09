Resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting.
Resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting.Foto: FC Porto
11x11

Dois penáltis animam a estreia do campeão FC Porto na I Liga

Dragões venceram o Alverca no arranque do campeonato. VAR sinalizou Luís Godinho para duas infrações na grande área na primeira parte.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

O FC Porto começou este domingo a defesa do título de campeão nacional com uma vitória por 2-0 sobre o Alverca, um resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting, que empatou no sábado com o Estrela da Amadora.

O protagonista do encontro acabou por ser o VAR, uma vez que por duas vezes Luís Godinho, árbitro da partida, foi avisado para nfrações na grande área.

Pouco depois dos cinco minutos, Froholdt cruzou e André Silva cabeceou ao lado. O avançado queixou-se de um toque do guarda-redes do Alverca, Matheus Mendes, já posterior ao remate. Luís Godinho mandou seguir, mas foi aconselhado a verificar no monitor a situação, o que abriu portas à cobrança do artilheiro. André Silva, nove anos depois, voltou a marcar no Dragão, convertendo o lugar que herda atualmente de Samu devido à lesão do espanhol.

Na área contrária, aos 15 minutos, Figueiredo reivindicou falta de Gabri Veiga, que não foi sancionada. Já depois de um teste à atenção de Diogo Costa, por parte de Vivaldo Semedo, com um bom remate à entrada da área, o FC Porto ampliaria o marcador por Gabri Veiga, novamente de penálti. O médio converteu o lance que foi originado por falta de Touaizi sobre André Silva.

Davy Gui e Ian Luccas tiveram oportunidades nos minutos iniciais da segunda parte, mas os sobressaltos foram travados por Diogo Costa. Aos 75 minutos, nova intervenção preciosa de Costa a remate de Chiquinho manteve a baliza azul e branca segura e a vitória na mão, apesar de um encontro sem grande brilhantismo a nível ofensivo para o campeão.

André Silva, pouco depois dos 80 minutos, sairia lesionado com queixas de entorse. Até final, só Bednarek, após canto, se aproximou de novo golo.

Resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting.
André Silva é a novidade no arranque dos trabalhos do campeão FC Porto
Resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting.
FC Porto bate Birmingham em jogo particular com golos de André Silva e Pepê
Resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting.
Mercado e Europa são fatores de pressão no Dragão e na Luz. Leão é o grande agitador
Resultado que permite, desde logo, ter dois pontos sobre o Sporting.
Mercado dos grandes. Campeão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo
I Liga
FC Porto
Desporto
André Silva
DN Sport
11x11
Diário de Notícias
www.dn.pt