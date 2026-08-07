Mercado e Europa são fatores de pressão no Dragão e na Luz. Leão é o grande agitador

FC Porto: ataque ao bicampeonato arranca sob pressão do mercadoO FC Porto inicia a defesa do título nacional no domingo, no Dragão, frente ao Alverca (18h00), já com a motivação de um troféu conquistado este verão – a Supertaça, frente ao Torreense (1-0), que lhe valeu ultrapassar o Benfica como o clube com mais títulos em Portugal (88, mais um que os encarnados) –, mas ainda a ter de lidar com dúvidas sobre a permanência de alguns jogadores chave. À cabeça estão o guarda-redes e capitão de equipa, Diogo Costa, um dos poucos portugueses que conseguiu valorizar-se no Mundial 2026, e o médio dinamarquês Froholdt, autor do golo do triunfo portista na Supertaça. São eles os dois elementos com mais mercado nesta fase, tendo sido associados, principalmente, a investidas do Chelsea e do Newcastle. Outra operação volumosa que se pode concretizar até ao fecho do mercado é a saída de Rodrigo Mora, que é encarado, aos 19 anos, como um dos principais talentos do futebol português, mas parece ter cada vez menos espaço entre as opções para a equipa titular do treinador Francesco Farioli.Quanto a reforços, mesmo após a chegada de André Silva, o FC Porto continua à procura de mais um atacante para fazer face à ausência do lesionado Samu. O internacional mexicano Santiago Giménez (AC Milan) tem sido apontado como a prioridade.Em ano de regresso à Liga dos Campeões, o campeonato continuará a ser o principal objetivo dos dragões. Desde o tricampeonato celebrado em 2012/13 que o FC\u0010Porto não consegue dois títulos consecutivos. Na altura, o ciclo do ‘tri’ foi concluído com dois triunfos do técnico Vítor Pereira, tendo sido iniciado pelo então treinador e hoje presidente azul e branco, André Villas-Boas.Sporting: o grande agitador de águas deste verãoO Sporting, que mantém no comando técnico Rui Borges, tem sido, de longe, o mais ativo dos três grandes no mercado de transferências. O clube presidido por Frederico Varandas já ultrapassou os 150 milhões de euros em vendas, principalmente graças à finalização da transferência de Quenda para o Chelsea (acima dos 50 milhões de euros) e de dois jogadores nucleares na manobra da equipa nas últimas temporadas: o internacional dinamarquês Morten Hjulmand (Atlético de Madrid, 40 milhões) e Francisco Trincão (também na casa dos 40 milhões, rumo ao Al-Ahli), a que se juntam ainda os consideráveis 16,5 milhões que o Nápoles pagou por Alisson Santos. Mas o balanço promete não ficar por aqui, já que as saídas de Pedro Gonçalves, Diomandé e Daniel Bragança parecem bem encaminhadas, elevando para mais de 200 milhões de euros a maquia amealhada pelos leões neste defeso. Um encaixe milionário e histórico em Alvalade.No que diz respeito a contratações, o fulgor não tem sido menor: o investimento já supera os 100 milhões, sendo os jogadores mais caros o uruguaio Salazar (ex-Sp. Braga, 30 milhões), o senagalês Ibrahima Ba (ex-Famalicão, 21,5 milhões), o italiano/costa-marfinense Issa Doumbia (ex-Veneza, 20,5 milhões) e o espanhol Altimira (ex-Bétis, 18,5 milhões). Mais nomes podem seguir-se nesta revolução da equipa leonina, caso do atacante australiano Nestory Irankunda (jogador do Watford, de 20 anos). O Sporting, que volta a disputar a Liga dos Campeões em 2026/27, tem estreia marcada na I Liga este sábado (20h30), no terreno do Estrela da Amadora.Benfica: novo ciclo com Marco Silva ainda tem foco na EuropaO Benfica apresenta-se para a Liga 2026/27 com um novo treinador, após a chegada de Marco Silva para o lugar de José Mourinho, mas forçado a ter de dividir atenções entre o campeonato e a Europa. Esfumada a hipótese de qualificação para a Champions na ponta final da época passada, ao ser ultrapassado pelo Sporting, o clube da Luz viu-se obrigado a disputar três rondas eliminatórias para poder marcar presença na Liga Europa, a segunda prova mais importante do calendário da UEFA: a primeira ronda já foi ultrapassada (St. Gallen), a segunda está a ser disputada frente ao Hearts (1.ª mão foi esta quinta-feira, dia 6 de janeiro, e após a goleada na Luz só um desastre impedirá os encarnados de seguirem em frente) e a terceira, um playoff, será frente ao Aarhus (Dinamarca) ou ao Sabah (Azerbaijão). Se falhar, o Benfica cai para a Liga Conferência. É, então, a meio deste ciclo que domingo (20h30) o Benfica se estreia no campeonato, num jogo à porta fechada na Luz, frente ao Académico de Viseu, na sequência de um castigo que foi aplicado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. No mercado, a formação encarnada segue ativamente em busca de um novo central, após as saídas de António Silva (para o Bournemouth, num negócio que pode chegar aos 30 milhões de euros) e de Otamendi. O francês Lenglet, emprestado pelo Atlético de Madrid, chegou na pré-época e agora a mira para o eixo defensivo (onde Tomás Araújo deverá resistir) parece apontada ao brasileiro Jonathan Jesus (Cruzeiro). Prioritário será também, como admitiu Marco Silva, fechar a renovação do norueguês Schjelderup, considerado fundamental na manobra da equipa pelo novo técnico do Benfica. Palhinha estará a ser negociado com o Bayern e pode ser reforço de peso..De Esgaio a Ricardo Horta, passando por Petit e António Salvador. Quem são os recordistas desta I Liga?.O domínio do eixo Lisboa-Porto-Braga no mapa da I Liga 2026/27 e Viseu como bastião do interior