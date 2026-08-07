FC Porto tenta ainda segurar Froholdt no Dragão. O médio dinamarquês fez o golo do triunfo portista na Supertaça, frente ao Torreense.
FC Porto tenta ainda segurar Froholdt no Dragão. O médio dinamarquês fez o golo do triunfo portista na Supertaça, frente ao Torreense.MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA
Desporto

Mercado e Europa são fatores de pressão no Dragão e na Luz. Leão é o grande agitador

O DN faz zoom a FC Porto, Sporting e Benfica neste arranque do campeonato, quando o mercado de transferências ainda segue agitado.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
I Liga
FC Porto
Futebol
Sporting
Mercado
Benfica
DN Sport
Diário de Notícias
www.dn.pt