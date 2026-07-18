FC Porto bate Birmingham em jogo particular com golos de André Silva e Pepê

O FC Porto bateu este sábado, 18 de julho, o Birmingham, do segundo escalão inglês, por 2-1, em jogo particular, informaram os campeões portugueses de futebol, na conclusão do estágio em Burton upon Trent.Em novo desafio realizado à porta fechada, os 'dragões' começaram a sofrer com o golo de August Priske, logo aos oito minutos, mas deram a volta ao marcador por intermédio do reforço André Silva, a passe de Froholdt, aos 38, e de Pepê, na cobrança de uma grande penalidade, aos 82.Segundo a nota publicada pelo emblema 'azul e branco', o técnico Francesco Farioli utilizou os seguintes jogadores: Cláudio Ramos, João Costa, Alberto Costa, Luís Gomes, Jakub Kiwior, Nehuén Pérez, Bednarek, Dominik Prpić, Francisco Moura, Zaidu, Pablo Rosario, Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, João Teixeira, Tiago Silva, Oskar Pietuszewski, Borja Sainz, André Silva, Deniz Gül, William Gomes e Pepê.Além das ausências por lesão de André Miranda, Vasco Sousa e Samu - este último autorizado pelo clube a assistir à final do Mundial2026 de futebol nos Estados Unidos, a convite da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) -, Martim Fernandes não participou no encontro por gestão de esforço.Os portistas regressam agora a Portugal, após terem estagiado no St. George’s Park, centro de treinos da Federação Inglesa (FA), desde a passada segunda-feira.A retoma dos trabalhos está agendada para segunda-feira, já no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, em Vila Nova de Gaia.Estoril e Famalicão abrem nova época da I Liga. FC Porto começa defesa do título a 9 de agosto.FC Porto. Farioli quer manter Diogo Costa e aguarda reforços para 2026/27