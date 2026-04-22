Quartel do Carmo
Quartel do Carmo aberto ao público até 9 de maio

Iniciativa acontece no âmbito do 115.º aniversário da GNR.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O Quartel do Carmo, em Lisboa, está aberto ao público, com entrada gratuita, até dia 9 de maio para celebrar os 115 anos da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O espaço está aberto entre as 10h00 e as 18h00 (última entrada às 17h30), de segunda a sábado, incluindo feriados. Além da visita ao quartel, com entrada pelo museu, o percurso segue por diversos espaços icónicos, tais como o Salão Nobre, os Gabinetes do Comando, o Corredor Nun’ Álvares Pereira e a varanda panorâmica sobre o Rossio. Estes espaços estão abertos ao público das 10h00 às 17h00 horas (última entrada às 16h30).

Nos dias úteis, o acesso à varanda panorâmica sobre o Rossio estará limitado entre as 15h00 e as 17h00 horas (última entrada às 16h30).

