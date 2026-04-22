Jardins abertos, visitas guiadas e concerto de Agir & Paulo de Carvalho no programa do 25 de Abril do Palácio de Belém

No próximo sábado, para a celebração dos 52 anos do 25 de Abril, o Palácio de Belém estará de portas abertas e receberá uma série de iniciativas de entrada livre, nomeadamente visitas guiadas à residência do Presidente da República, concertos, poesia e debate.Durante a manhã, entre as 10h30 e as 11h30, o Museu da Presidência da República, irá promover visitas guiadas ao Palácio de Belém. Os jardins do Palácio abrem às 13h30 e, às 15h00, será possível assistir a um concerto de Agir & Paulo de Carvalho no Jardim da Cascata.Neste mesmo local, pelas 15h30, acontece a performance poética Verso Solto por Alice Neto de Sousa acompanhada por auto-harpa elétrica por Giulia Gallina com tradução em Língua Gestual Portuguesa por Jéssica Ferreira.Logo depois, às 16h00, o espaço recebe o concerto Palavra Futuro, por Maria Caetano Vilalobos, Maze, Muleca XIII e Sir Scratch, e, meia hora depois, será palco do recital O Poema Ensina a Cair na Liberdade, por Raquel Marinho, acompanhada ao piano por Filipe Raposo.Destaque ainda para uma conversa entre o Presidente da República, António José Seguro, com um grupo de 25 jovens sobre as prioridades e os desafios da nossa democracia a pensar no futuro, marcada para as 17h00.Os jardins do Palácio de Belém estarão abertos até às 19h00, sendo que a última entrada permitida é às 17h45.