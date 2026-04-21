25 Abril: Montenegro vai almoçar com Ruy de Carvalho e “homenagear teatro” na residência

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai abrir os jardins da residência oficial de São Bento ao público no 25 de Abril, num dia em que pretende “homenagear o teatro” e em que almoçará com o ator Ruy de Carvalho.De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, os jardins abrirão ao público a partir das 14:00.“O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai neste dia da Liberdade homenagear o teatro. O jardim da residência oficial torna-se palco de um conjunto de atuações de escolas de teatro, com a presença de Ruy de Carvalho”, refere a nota.Depois de participar na sessão solene na Assembleia da República, Luís Montenegro terá um almoço privado com o ator Ruy de Carvalho - que recentemente foi homenageado no parlamento, aos 99 anos - e a família, “três gerações de atores”.Seguem-se as atuações de três escolas de teatro: a escola Broadway Kids, de Sintra (distrito de Lisboa), que apresentará “Medley’s da Broadway”, a escola Jobra Educação, de Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro), com a peça “As Bodas de Fígaro”, e, finalmente, a escola Boutique da Cultura, de Lisboa, com a peça “Crianças e Adultos”.No ano passado, os jardins da residência oficial do primeiro-ministro estiveram abertos no 25 de Abril para visitas do público, mas a celebração foi adiada para o 1.º de maio devido ao luto nacional pela morte do Papa Francisco, que morreu há exatamente um ano.O programa de 2025 contou com atuações dos Pauliteiros de Miranda, de grupos de cante alentejano e um mini-concerto de Tony Carreira.