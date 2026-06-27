Muito além do golfe, Wyndham Grand Algarve aposta em suítes amplas, gastronomia e programação de verão

Entre uma trinca nas panquecas ou torradas, uma colherada na salada de frutas ou um gole no sumo de laranja servido ao pequeno-almoço, há um detalhe impossível de ignorar na esplanada do Wyndham Grand Algarve: grande parte dos hóspedes já chegam à mesa vestidos para o golfe ou a comentar, com sotaque britânico, a volta que acabaram de completar num dos campos da Quinta do Lago. Outros discutem handicaps, horários de saída ou as condições do percurso para o dia seguinte, mas no fundo, naquela manhã, boa parte das conversas gira em torno do mesmo assunto.“São, sem dúvida alguma, os nossos principais clientes”, confirma Ana Camões, diretora comercial da unidade, referindo-se ao mercado britânico, historicamente ligado à região e particularmente fiel à combinação entre clima, golfe e qualidade de vida que o Algarve oferece durante praticamente todo o ano..A poucos minutos do hotel encontram-se alguns dos campos mais prestigiados da Europa. Muitos dos hóspedes regressam anualmente, reservam estadias com vários meses de antecedência e fazem do Wyndham uma espécie de segunda residência temporária no sul do país. Ainda assim, basta atravessar a recepção e entrar numa das suítes do hotel para perceber que o principal argumento do Wyndham não está propriamente nos greens que o rodeiam. Ao contrário do modelo tradicional da hotelaria de cinco estrelas, a unidade aposta exclusivamente em suítes. São 132 no total, distribuídas entre tipologias de um, dois e três quartos, todas equipadas com cozinha completa, sala de estar, zona de refeições e amplas áreas exteriores.A sensação aproxima-se mais de uma casa de férias do que propriamente de um quarto de hotel convencional. Há espaço para cozinhar, trabalhar, receber amigos ou simplesmente passar vários dias sem a sensação de confinamento que muitas vezes acompanha uma estadia tradicional - em algumas categorias, a dimensão rivaliza facilmente com a de muitos apartamentos urbanos..“Costumamos dizer que os hóspedes encontram aqui o melhor dos dois mundos”, explica Matilde Papa, responsável de Marketing do hotel. “Têm a liberdade e o espaço de uma casa, mas continuam a beneficiar de todos os serviços de um hotel de cinco estrelas", complementa.Já a localização do alojamento faz o resto. Inserido junto ao Parque Natural da Ria Formosa, o hotel beneficia de uma posição privilegiada entre o mar, os campos de golfe e algumas das áreas ambientalmente mais ricas do Algarve. As praias da Quinta do Lago ficam a poucos minutos, enquanto os percursos pedestres, as ciclovias e as zonas de observação de aves oferecem alternativas para quem prefere trocar os tacos de golfe por programas mais tranquilos.A versatilidade, conta Matilde, tornou-se uma das maiores forças da unidade. Se durante os meses mais frios predominam os praticantes de golfe vindos do Reino Unido, no verão a paisagem muda substancialmente, com famílias de diferentes partes da Europa a ocuparem um papel central na operação.Nesta época do ano, o Kids Club assume protagonismo com atividades que vão desde oficinas de jardinagem e caça ao tesouro até workshops de pizza, onde as crianças participam na preparação das próprias refeições. A piscina exterior torna-se naturalmente o centro da vida social do hotel, enquanto os jardins e zonas comuns acolhem hóspedes que passam dias inteiros sem sentir necessidade de sair da propriedade. “Temos vindo a reforçar bastante essa componente familiar porque percebemos que existe uma procura crescente por este tipo de experiência”, explica Matilde Papa, que destaca, entre outra grande atração para o verão, uma experiência de prova de vinhos. .Ao mesmo tempo, o Wyndham procura consolidar-se também no segmento corporativo. O centro de congressos, conta Camões, recebe reuniões empresariais, apresentações e eventos privados ao longo do ano. A estratégia passa por privilegiar a exclusividade, recebendo apenas um grande evento de cada vez, uma decisão que permite aos clientes uma utilização praticamente integral dos espaços disponíveis.Olivier da Costa à mesaSe as suítes são o principal argumento para passar a noite no Wyndham Grand Algarve, a restauração tornou-se um motivo cada vez mais forte para atravessar os portões do hotel sem sequer fazer check-in. O XXL by Olivier, liderado pelo restaurateur Olivier da Costa, funciona hoje como uma das âncoras gastronómicas da unidade. O ambiente segue a linha de outros projetos do empresário e tem menu semelhante às unidades do mesmo restaurante no Porto e em Lisboa. Durante a visita do DN, o jantar - ou melhor dizendo, banquete - começou por algumas das entradas mais "queridinhas" da carta. Os Croquetes de Espinafres (€9) abriram a refeição, seguidos do Ovo em Cama de Puré Trufado e 4 Tipos de Cogumelos (€19), um dos clássicos da casa. O Carpaccio XXL (€18), servido com pesto e queijo parmesão e o Carpaccio de Salmão Fumado (€18), opções mais leves, também chegaram para abrir o apetite para o que vinha a seguir..Nos pratos principais, o destaque inevitável vai para a Picanha de Tamboril (€65), provavelmente a criação mais emblemática da casa. A apresentação imita um corte de carne servido na tábua, mas o protagonista é o tamboril, acompanhado por beurre blanc e pico de gallo. Também merecem referência o Linguini Trufado (€18), servido como acompanhamento da Picanha Wagyu 300 g (€82), um dos cortes premium da carta, além do Bife Tártaro (€34), preparado à mesa, do Bife XXL (€42) e do Entrecôte 500 g para duas pessoas (€75), servido com seleção de molhos.. Já nas sobremesas, a Mousse de Kit Kat (€12), o memorável Soufflé Doce de Leite (€16) e o tradicional Dom Rodrigo (€9) encerraram o jantar.A componente gastronómica do hotel estende-se ainda ao Grand Bar & Lounge e ao Oasis Pool Bar, que durante os meses mais quentes assumem um papel importante na vida do hotel. Cocktails ao final da tarde, e refeições leves junto à piscina e música ao vivo ajudam a prolongar os dias naquela parte da Quinta do Lago. Entre as opções estão pratos para partilhar, como nachos com guacamole, bolinhas de queijo, hambúrgueres, poke bowls, dentre outros snacks para curtir o dia na piscina do hotel. O Wyndham Grand Hotel fica na Quinta do Lago, mais precisamente na Avenida André Jordan 39, em Almancil. Mais detalhes neste linkO repórter hospedou-se no hotel a convite do Wyndham Grand Algarve. .Six Senses Douro Valley: um hotel português entre os 500 melhores do mundo.Entre claustros, vinhos e séculos de história no Convento do Espinheiro