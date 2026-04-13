Os chefs João Oliveira e Dieter Koschina foram distinguidos pelo Guia Repsol.
Os chefs João Oliveira e Dieter Koschina foram distinguidos pelo Guia Repsol. FOTO: DR
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Estão no Algarve os novos Três Sóis do Guia Repsol. Eis a lista dos 41 restaurantes distinguidos este ano

Villa Joya, em Albufeira, e Vista, em Portimão, recebem a distinção máxima na Gala realizada em Évora. Edição de 2026 marca uma ampliação territorial nas avaliações do Guia Repsol em Portugal.
Caroline Ribeiro
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O sol brilhou para o Algarve na noite desta segunda-feira, 13 de abril, com a atribuição da distinção máxima do Guia Repsol a dois restaurantes naquela região. O Villa Joya, em Albufeira, e o Vista, em Portimão, foram os galardoados com Três Sóis na Gala realizada no teatro Garcia de Resende, em Évora.

"É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de onze anos. É um trabalho em que nós acreditamos, é um reconhecimento incrível por essa dedicação e empenho e ainda nos dá mais vontade de continuar", afirmou ao DN o chef João Oliveira, à frente do Vista, que já havia celebrado na edição de 2025 do Guia Repsol, quando o restaurante recebeu Dois Sóis.

Da mesma forma, o Vila Joya também viu o seu número de Sóis aumentar este ano. "É uma grande motivação para a equipa", disse ao DN o chef Dieter Koschina, que comanda o restaurante desde 1991.

Com estes dois novos distinguidos, sobe para seis o total de restaurantes com Três Sóis em Portugal, sendo os demais: Belcanto (Lisboa), Il Gallo D’Oro (Funchal), Ocean (Porches) e The Yeatman (Vila Nova de Gaia).

Nove restaurantes receberam Dois Sóis. Braga fez a sua estreia no Guia com a distinção ao Palatial, já a Madeira conquistou mais um Sol duplo com o Desarma, no Funchal. No Porto, foram distinguidos Antiqvvm, Éon e Largo do Paço, em Amarante. Lisboa detém os outros quatro: JNcQUOI Asia, JNcQUOI TABLE, Midori e o novo restaurante de Henrique Sá Pessoa, agora em nome próprio.

Outros 30 estabelecimentos receberam Um Sol, com muitas cidades, no continente e nas ilhas, a marcar a sua entrada no Guia, como Leiria, Beja e a Ilha do Pico.

Esta foi a característica destacada por María Ritter, diretora do Guia Repsol, como o diferencial da edição deste ano. "Crescemos, não só no número total de recomendações, mas também em alcance, chegando a mais sítios do território português e criando uma capilaridade que nos enche de orgulho", afirmou a diretora.

Além dos 41 estabelecimentos que receberam Sóis, outros 79 levaram o prémio Restaurante Guia Repsol e entraram na lista de recomendações pelo país, totalizando 120 destacados este ano na Gala. Somando-se com os galardoados na edição de 2025, que marcou o retorno do Guia Repsol a Portugal depois de nove anos de ausência, o país conta agora com 298 restaurantes, 102 dos quais a deter Um, Dois ou Três Sóis.

Os chefs João Oliveira e Dieter Koschina foram distinguidos pelo Guia Repsol.
Gastronomia: Sabores do mundo fazem o Terra

Veja a lista de restaurantes com Um Sol:

Porto: Apego, Atrevo, Blind, D.O.C, Pata Gorda

Bragança: G Pousada

Vila Nova de Gaia: Vinha

Vila do Conde: Oculto - The Lince Hotel

Lisboa: Barbela C.P.M, Broto, Encanto, JNcQUOI Fish, Kanazawa, Loco, Ryoshi Lisboa, Touta

Cascais: Kappo

Pico: Bioma, Latitude

São Miguel: O Calheta

Funchal: Audax, Gazebo

Estremoz: Casa do Gadanha

Évora: A Cozinha do Paço, Tua Madre

Beja: Herdade Malhadinha Nova

Borba: Esteva

Margão: Fago

Leiria: Foco

Leça da Palmeira: Seiva

A lista completa dos restaurantes recomendados está disponível no site do Guia em Portugal.

*A jornalista esteve em Évora a convite do Guia Repsol.

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