A declaração de amor da chef galega Lucía Freitas a Portugal. "É tradição, é riqueza cultural e gastronómica"

Com um lamento pela pouca quantidade de mulheres que viu no palco a serem distinguidas antes de si, Lucía Freitas recebeu a distinção Três Sóis na Gala Guia Repsol de 2026 em Tarragona, em Espanha, com muita emoção. Agradeceu pelo reconhecimento ao seu trabalho e dedicou o prémio, entre outros, à sua equipa no restaurante A Tafona, em Santiago de Compostela.O estabelecimento já detentor de Uma Estrela Michelin, A Tafona e o trabalho de Lucía Freitas têm-se distinguido pela valorização dos produtos regionais da Galiza. Reconhecimento, aliás, que chega também dos vários clientes portugueses que "ano após ano" passam por lá, contou a chef.Numa conversa com o DN antes da gala, Lucía revelou que "ama Portugal", um país que "soube resguardar a sua tradição na gastronomia, no território, nos povos e também soube conservar a sua identidade, para olhar mais longe, ter uma visão mais contemporânea"."Para mim, Portugal é tradição, é riqueza cultural e gastronómica, é amor pela terra e pelo seu todo, tudo com uma visão contemporânea", completou..A chef ainda apontou as muitas similaridades entre Portugal e a Galiza, a começar pela linguagem, mas também por serem ambas "terra de trabalhadores e trabalhadoras fortes, respeitados, perfecionistas, que é por isso que Portugal tem a gastronomia que tem neste momento".Em abril, a chef vai estar no país para a Gala Guia Repsol, que será em Évora, no dia 13, numa cerimónia no Teatro Garcia de Resende. Esta será a segunda edição seguida do evento em Portugal, depois de ter regressado em 2025, com uma cerimónia em Santarém, após uma ausência de nove anos."Évora soube reinventar-se na gastronomia, na cozinha, e hoje, tem essa combinação entre autenticidade e identidade. É uma cozinha inventiva contemporânea, que faz de Évora um grande hub da gastronomia nacional. Para nós esta gala tem como objetivo projetar Évora como uma referência gastronómica no plano ibérico e no plano internacional", afirmou José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em conferência de imprensa em Tarragona.Na gala de 2025, que marcou o seu regresso ao país, o Guia Repsol distinguiu 194 restaurantes portugueses, dos quais 70 receberam um, dois ou três sóis. Portugal também teve, ainda no ano passado, 285 estabelecimentos distinguidos com soletes, prémios dedicados à restauração do quotidiano. No total, o Guia Repsol Portugal reúne atualmente 479 restaurantes, de Norte a Sul do país e nas ilhas.Em Espanha, o Guia Repsol 2026 distinguiu 83 novos restaurantes, sendo três os novos galardoados com os Três Sóis: além da chef Lucía Freitas e o seu A Tafona, em Santiago de Compostela, o Ramón Freixa Atelier, em Madrid, do chef Ramón Freixa; e o Voro, em Capdepera (Mallorca), do chef Alvaro Salazar, também receberam a distinção..A jornalista viajou a Tarragona a convite do Guia Repsol.