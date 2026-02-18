"Evento vivido pela comunidade local", diz autoridade do Turismo do Alentejo sobre Gala Guia Repsol em Évora

Os alentejanos podem esperar uma gala com pompa e circunstância, mas também eventos que pretendem "trazer a gastronomia, a cozinha, a cultura para a rua, para os largos de Évora, para as praças de Évora". É o que diz o presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, José Manuel Santos, sobre a organização da Gala Guia Repsol deste ano em Portugal, que será a 13 de abril no Teatro Garcia de Resende.O anúncio de Évora como anfitriã do evento foi feito durante a gala do Guia que decorreu em Tarragona, em Espanha. Segundo José Manuel Santos, a gala "tem como objetivo projetar Évora ainda mais também como uma referência gastronómica no plano ibérico e no plano internacional", junto com "um conjunto de iniciativas que vão ser dinamizadas em parceria entre nós e a Câmara Municipal".Sem antecipar pormenores do programa, o responsável pelo Turismo do Alentejo diz que "há uma grande preocupação" para garantir "um evento que seja vivido pela comunidade local, que seja vivido pelos cozinheiros, pelos chefes, pelas pessoas que todos os dias estão a trabalhar na economia do Turismo, na economia da restauração da cidade".No entanto, José Manuel Santos também admite que a agência vai atuar com a promoção da cidade e do evento junto do mercado espanhol, "através dos nossos canais de comunicação em Madrid", sendo este "o mercado externo mais importante do Alentejo, como é normal, pela proximidade. Vamos vender a realização da gala, em Espanha, como um grande acontecimento gastronómico, que o vai ser, aliás, felizmente o Alentejo vai ter em 2026 muitos eventos importantes, não só a gala da Repsol"..Para o presidente da Câmara Municipal, a entrega dos Sóis em Évora "pretende levar mais longe tudo aquilo que foi conseguido" nos últimos ano pela gastronomia alentejana, "mas também levar mais longe aquelas pessoas que vivem em Évora. Por isso é que o nosso programa tem eventos de atribuição de prémios, naturalmente, e de referência e reconhecimento aos chefs, mas tem também eventos de rua", explica Carlos Zorrinho.O autarca e o responsável pelo Turismo estiveram em Tarragona, junto com uma comitiva de chefs portugueses, para a gala espanhola.Esta será a segunda edição seguida do evento em Portugal, depois de ter regressado em 2025, com uma cerimónia em Santarém, após uma ausência de nove anos. A atribuição dos sóis e outras distinções do Guia à restauração portuguesa vai contar com a presença da chef Lucía Freitas, do restaurante A Tafona, uma das vencedoras da distinção Três Sóis este ano em Espanha. .A jornalista viajou a Tarragona a convite do Guia Repsol..Guia Repsol distingue 83 novos restaurantes espanhóis. Évora será anfitriã da gala em Portugal a 13 de abril.194 restaurantes portugueses distinguidos no regresso do Guia Repsol a Portugal