Guia Repsol distingue 83 novos restaurantes espanhóis. Évora será anfitriã da gala em Portugal a 13 de abril

Entrega dos sóis e outras distinções atribuídas pelo Guia será no Teatro Garcia de Resende. Uma das galardoadas de Espanha, a galega Lucía Freitas vai estar presente.
Caroline Ribeiro
A Gala do Guia Repsol já tem data e local para voltar celebrar a gastronomia portuguesa. Será realizada em Évora, no dia 13 de abril, numa cerimónia no Teatro Garcia de Resende. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 16 de fevereiro, durante a gala do Guia que decorre em Tarragona, em Espanha.

Esta será a segunda edição seguida do evento em Portugal, depois de ter regressado em 2025, com uma cerimónia em Santarém, após uma ausência de nove anos. A atribuição dos sóis e outras distinções do Guia à restauração portuguesa vai contar com a presença da chef Lucía Freitas, do restaurante A Tafona, uma das vencedoras da distinção Três Sóis este ano em Espanha. Estão previstas também diversas atividades para a comunidade local.

"Escolher Évora foi uma decisão muito natural para nós. É uma cidade vibrante que atrai com sucesso jovens chefs que exploram o seu território e os produtos locais, preservando ao mesmo tempo a sua inigualável gastronomia tradicional", explicou Maria Ritter, diretora do Guia Repsol, ao DN.

"Évora soube reinventar-se na gastronomia, na cozinha, e hoje, tem essa combinação entre autenticidade e identidade. É uma cozinha inventiva contemporânea, que faz de Évora um grande hub da gastronomia nacional. Para nós esta gala tem como objetivo projetar Évora como uma referência gastronómica no plano ibérico e no plano internacional", afirmou José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em conferência de imprensa em Tarragona.

Na gala de 2025, que marcou o seu regresso ao país, o Guia Repsol distinguiu 194 restaurantes portugueses, dos quais 70 receberam um, dois ou três sóis. Portugal também teve, ainda no ano passado, 285 estabelecimentos distinguidos com soletes, prémios dedicados à restauração do quotidiano. No total, o Guia Repsol Portugal reúne atualmente 479 restaurantes, de Norte a Sul do país e nas ilhas.

A diretora do guia celebrou o seu regresso ao país, afirmando que este "continua o seu percurso para se tornar uma referência de excelência para o melhor da gastronomia nacional".

"Queremos ser aliados dos chefs e produtores, dando-lhes visibilidade e reconhecimento, independentemente do seu estilo, idade ou localização. Estamos a prosseguir o nosso objectivo de criar uma comunidade ibérica à volta da mesa", completou Maria Ritter.

Sóis espanhóis

Em Espanha, o Guia Repsol 2026 distinguiu 83 novos restaurantes, sendo três os novos galardoados com os Três Sóis: além da chef Lucía Freitas e o seu A Tafona, em Santiago de Compostela, o Ramón Freixa Atelier, em Madrid, do chef Ramón Freixa; e o Voro, em Capdepera (Mallorca), do chef Alvaro Salazar, também receberam a distinção.

Outros 11 estabelecimentos receberam Dois Sóis, são eles:

Barahonda (Yecla, Murcia), Bascoat (Madrid), Callizon(Aínsa-Sobrarbe, Huesca), Dos Palillos (Barcelona), Dromo (Badajoz), Fierro (Valencia), La Bicicleta (Entrambasaguas, Cantabria), Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz), San Hô (Adeje, Tenerife), Smoked Room (Madrid) e Vandelvira (Baeza, Jaén).

Além destes, 69 restaurantes estrearam no guia com Um Sol. Com as novas distinções, o Guia Repsol Espanha passa a ter ao todos 46 restaurantes com Três Sóis, 173 com Dois Sóis e 589 com Um Sol.

Outros 1.605 estabelecimentos detém o selo Guia Repsol no país, anteriormente designados como 'recomendados'.

A Gala decorre no Palau de Tarragona, numa cerimónia com cerca de 150 cozinheiros e várias personalidades do setor, além de delegações do Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Câmara Municipal de Évora e de uma comitiva de Chefs portugueses.

A jornalista viajou a Tarragona a convite do Guia Repsol.
