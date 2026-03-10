Portugal tem dez novos restaurantes distinguidos com uma estrela Michelin

Foi no longínquo ano de 1900 que os irmãos Andre e Edouard Michelin deram o pontapé inicial para o que tornou-se no guia mais famoso de restaurantes e hotéis ao redor do mundo, mas só em 1926, ou seja, há exatos 100 anos, que o Guia Michelin concedeu a sua primeira estrela. Um século depois, na noite desta terça-feira, 10 de março, Portugal recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, a sua própria Gala Michelin, desta vez na Ilha da Madeira, onde 10 novos restaurantes foram distinguidos com uma estrela no guia. Um dos destaques da cerimónia foi a premiação da chef brasileira Angélica Salvador, distinguida com uma estrela pelo seu trabalho a frente do Indiferente, no Porto, enquanto o o Fifty Seconds, de Rui Silvestre, em Lisboa, conquistou a segunda. A cerimónia decorreu no auditório do Savoy Palace, no Funchal, e reuniu centenas de chefs, empresários, políticos, jornalistas e outros profissionais ligados ao ramo da gastronomia e hotelaria portuguesa. O evento contou com a apresentação da atriz Daniela Ruah e, no arranque, teve a intervenção de Gwendal Pollennec, diretor da Michelin, que participou através de um vídeo. "Portugal ocupa um lugar muito especial na nossa história", começou por dizer Pollennec, reconhecendo que o país "continua a honrar a herança gastronómica com constante inovação". O diretor da Michelin ainda elogio a incrementação dos menus de degustação dos mais diferentes restaurantes portugueses e, especialmente, a crescente vaga de omakases a surgir por todo o país.Miguel Albuquerque, presidente da região autónoma da Madeira, foi outro a intervir no início da cerimónia. Albuquerque exaltou o facto da "Madeira ter sido um dos primeiros destinos turísticos do mundo desde o séc XVIII" e se disse orgulhoso do que a região construiu em torno da gastronomia: "Hoje temos orgulho de termos na nossa terra um património gastrnómico importante que continua a ser inovado, especialmente com nossos novos chefs".Pedro Machado, Secretário do Estado do Turismo, foi outro a participar da abertura. Machado exaltou a relação que vem sendo construída entre a Michelin, os chefs e os empresários portugueses e o que isso representa para o turismo do país: "Recebemos 31 milhões de turistas internacionais em 2025 e queremos subir este número, que a partir daqui, desta relação, possamos desenvolver cada vez mais negócios". A cerimónia começou por distinguir os prémios de melhor serviço de sala, que ficou com Adácio Ribeiro (Vila Foz, Porto) e de melhor sommelier, honraria conquistada por Carlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira). Outro prémio individual anunciado mais tarde na cerimónia foi o Prémio Jovem Chef, conquistado por Francisco Quintas (Largo do Paço, Amarante).Posteriormente, foram anunciados os restaurantes detetores de Estrelas Verdes, que se destacam pelas políticas de sustentabilidade. Encanto (Diogo Formiga/José Avillez, Lisboa), Herdade do Esporão (Carlos Teixeira, Reguengos de Monsaraz), Il Gallo D'Oro (Benoît Sinthon, Funchal), Malhadinha Nova (Joaquim Koerper, Albernoa), Mesa de Lemos (Diogo Rocha, Silgueiros), O Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém) e, a novidade, A Cozinha do Paço (Afonso Dantas, Évora).Já na categoria Bib Gourmand - "cozinha de qualidade com preços moderados" - foram duas as novidades, a Mesa15 (Petr Kiss, Leiria) e a Taberna Sakra (Hugo China Ferreira, Alverca do Ribatejo)Os restaurantes Recomendados - "aqueles que só por estarem representados no Guia, já estão entre os melhores do mundo" - viu mais 34 restaurantes portugueses contemplados, com destaque para estabelecimentos como o Authentic, em Almancil, o Broto, em Lisboa e o Sult Cascais. Já entre os novos restaurantes com uma estrela Michelin, Portugal viu mais dez casas serem contempladas com a distinção - duas a mais do que no ano passado. A Cozinha do Paço (Afonso Dantas, Évora), Alameda (Rui Sequeira, Faro), dop (Rui Paula/Sandro Teixeira, Porto), Éon (Tiago Bonito, Porto), Gastro By Elemento (Ricardo Dias Ferreira, Porto), Indiferente (Angélica Salvador, Porto), Kappo (Tiago Penão, Cascais), Largo do Paço (Francisco Quintas, Amarante), Mapa (David Jesus, Montemor-o-Novo), Schistó (Vítor Matos, Vítor Gomes, Peso da Régua) foram os selecionados. Por outro lado, os restaurantes Eleven, Al Sud e Arkhe (já encerrado), perderam as respectivas estrelas. Os outros oito restaurantes que obtinham duas estrelas Michelin no país mantiveram a distinção, sendo eles, Alma, (Henrique Sá Pessoa, Lisboa), Antiqvvm (Vítor Matos, Porto), Belcanto (José Avillez, Lisboa), Casa de Chá da Boa Nova (Rui Paula), Il Gallo D’Oro (Benôit Sinthon, Funchal), Ocean (Hans Neuer, Porches), The Yeatman (Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia), Vila Joya (Dieter Koschina, Albufeira) e, a novidade, Fifty Seconds (Rui Silvestre, Lisboa).Já o Opening of The Year, prémio que foi distinguido pela primeira vez em Portugal, foi conquistado pelo JNcQUOI Table (Filipe Carvalho, Lisboa).No âmbito musical, a banda Napa, original da Ilha da Madeira, participou da cerimónia e incluiu, como não poderia ser diferente o hit Deslocado no alinhamento. A Gala Michelin 2026 é a terceira realizada em Portugal. Nos últimos anos Albufeira (2024) e Porto (2025), haviam sido os destinos escolhidos. A noite ainda conta com muita festa e, claro, comida, esta com a curadoria gastronómico de Benoit Sinthon, chef do restaurante Il Gallo d'Oro. Em noite de celebração entre os chefs, fica a mensagem de David Bonito, também distinguido com uma estrela Michelin e que, no momento de comentar o prémio, preferiu falar, ao lado de sua companheira Angélica Salvador (outra distinguida), sobre o que é, de facto, o prémio. "As verdadeiras estrelas são os clientes, se não fosse por eles, não seríamos nada". Confira todas as distinções (e novidades) da Gala Michelin Portugal 2026Duas estrelasAlma, (Henrique Sá Pessoa, Lisboa)Antiqvvm (Vítor Matos, Porto)Belcanto (José Avillez, Lisboa)Casa de Chá da Boa Nova (Rui Paula)Il Gallo D’Oro (Benôit Sinthon, Funchal)Ocean (Hans Neuer, Porches)The Yeatman (Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia)Vila Joya (Dieter Koschina, Albufeira)Fifty Seconds (Rui Silvestre, Lisboa)Uma estrelaA Cozinha do Paço (Afonso Dantas, Évora)Alameda (Rui Sequeira, Faro)dop (Rui Paula/Sandro Teixeira, Porto)Éon (Tiago Bonito, Porto)Gastro By Elemento (Ricardo Dias Ferreira, Porto)Indiferente (Angélica Salvador, Porto)Kappo (Tiago Penão, Cascais)Largo do Paço (Francisco Quintas, Amarante)Mapa (David Jesus, Montemor-o-Novo)Schistó (Vítor Matos, Vítor Gomes, Peso da Régua)BibGourmandMesa15 (Petr Kiss, Leiria)Taberna Sakra (Hugo China Ferreira, Alverca do Ribatejo)Prêmio Michelin SalaAdácio Ribeiro (Vila Foz, Porto)Prémio SommelierCarlos Monteiro (Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira)Prémio Jovem ChefFrancisco Quintas (Largo do Paço, Amarante)Opening of The YearJNcQUOI Table (Filipe Carvalho, Lisboa)Prémio Estrela VerdeEncanto (Diogo Formiga/José Avillez, Lisboa)Herdade do Esporão (Carlos Teixeira, Reguengos de Monsaraz)Il Gallo D'Oro (Benoît Sinthon, Funchal)Malhadinha Nova (Joaquim Koerper, Albernoa)Mesa de Lemos (Diogo Rocha, Silgueiros)O Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém)A Cozinha do Paço (Afonso Dantas, Évora)Recomendados1638 Restaurant By Nacho Manzano (Nacho Manzano/Tony Salgado, Vila Nova de Gaia)Atrevo (Rita Magro, Porto)Austa (David Barata, Almancil)Bistrôt Severa (Tiago Bonito, Porto)Authentic (Ricardo Luz, Almancil)Broto (Pedro Pena Bastos, Lisboa)Cafezique (Leandro Araújo, Loulé)Camilo (Diogo Manuel Ribeiro Coimbra, Porto)Coral (Diogo Pereira, Porches)Cozinha das Flores (Nuno Mendes, Porto)Cozinha do Douro (José Maria Gomes, Lamego)Deraiz (Nuno Fonte, Rebordinho)Duoo Gastro Theatre (Catarina Monteiro/Leandro Silva, Portimão)Essences (Ferran Arnau, Lousã)Forno da Telha (Miguel Rocha Vieira, Évora)Intemporal (António Simões, Paço de Arco)Izakaya Japanese Cuisine (Rúben Mesquita, Porto)JNcQUOI Fish (Filipe Carvalho, Lisboa)JncQUOI Table (Filipe Carvalho, Lisboa)Liz (Daniel Carvalheira, Porto)Manjar dos Leitões (Evaristo Martins, Póvoa de Varzim)Maré (José Avillez/Filipe Pina, Cascais)Mercantel (Cristiano Barata, Aveiro)Mesa Farta (João Viegas, Tavira)Mitsu (Shinyu Koike, Lisboa)O Manel (Manuel de Oliveira, Nogueira)Omakase Wa (Ashik Yonjan, Lisboa)Pearl (João Silva/Domingos Câmara, Faro)Quinta do Quetzal (João Mourato, Vidigueira)Refeitro (João França, Coimbra)Salta (Tomaz Salema Reis, Lisboa)Santa Joana (Bruno Antunes/Maurício Varela/Nuno Mendes, Lisboa)Sult Cascais (Nelson Soares, Cascais)Tasco da Ilda (Madalena Dias, Azambuja)nuno.tibirica@dn.pt.Gala Michelin na Madeira é "grande cartaz" para afirmação de turismo de qualidade, diz Albuquerque.Travel Book da Relais & Châteaux dá voz a Portugal