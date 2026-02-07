Travel Book da Relais & Châteaux dá voz a Portugal

O The Yeatman, em Vila Nova de gaia, e a loja Burel Chiado, pertencente aos proprietários do Relais & Châteaux Casa de São Lourenço, na Serra da Estrela, receberam a apresentação oficial do novo travel guide da Relais & Chateaux. A associação francesa, que conta com mais de 70 anos de existência, publica pelo quarto ano um guia que visa apresentar e celebrar os destinos onde as suas 580 propriedades estão sedeadas, pelo mundo inteiro.Rui Silva, diretor da Relais & Châteaux para Espanha e Portugal, recordou durante ambas as apresentações alguns dos valores-chave da associação, bem como os recentes compromissos assumidos em parceria com a UNESCO, para tentar minimizar o impacto negativo do turismo no ambiente e nos territórios. “Portugal é hoje um dos países onde a Relais & Châteaux mais bem expressa a sua diversidade e identidade. Temos membros em várias regiões - de Lisboa e Porto ao Douro, Dão, Alentejo, Algarve e Madeira - que representam diferentes formas de hospitalidade, todas muito ligadas ao território. São projetos que mostram como o luxo pode ser autêntico, enraizado e profundamente português”, notou o responsável."A sustentabilidade faz parte do ADN da Relais & Châteaux há muitos anos, e, por cá, isso é particularmente visível. Os membros aplicam no dia a dia os compromissos assumidos pela associação, em parceria com a UNESCO: proteção da biodiversidade, cozinha sustentável, valorização de produtores locais e impacto positivo nas comunidades”, continuou. .Sob o mote Venture Further, a quarta edição deste travel book convida a uma viagem por 220 páginas de histórias, ideias, receitas e muitas conversas que inspiram e fazem aspirar a conhecer mais e melhor um mundo em constante evolução. A revista está disponível, gratuitamente, em todas as unidades pertencentes à rede Relais & Chateux, e leva os leitores pelas ruas mais recônditas de Veneza, os fiordes da Noruega ou a natureza mais selvagem do Havai. Está disponível em francês ou inglês, em papel não revestido, proveniente de fontes ecológicas. Para garantir maior sustentabilidade, este guia foi também apresentado num formato mais leve e reúne, ainda, vários QR codes no final de muitos dos seus artigos, que convidam o leitor a aprofundar cada temática de forma imersiva, em formato digital. .O território nacional não está mal representando: com a entrada, em 2025, da Casa de Chá da Boa Nova e da Casa de São Lourenço, há atualmente 14 propriedades portuguesas com o selo desta associação de hoteleiros. Além destas duas, fazem também parte o Bela Vista Hotel & Spa, Belcanto, Casa da Calçada, Casa Velha do Palheiro, Fortaleza do Guincho, Herdade da Malhadinha Nova, Quinta Nova Winery House, The Yeatman, Valverde Lisboa Hotel & Garden, Valverde Santar Hotel & Spa, L’AND Vineyards e Hotel Vermelho..Relais&Châteaux: 25 anos de história (em Portugal) e um novo compromisso com a sustentabilidade.Piscina do The Yeatman Porto eleita a mais bonita da Europa