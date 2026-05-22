Curva. Atlético CP inaugura espaço de cultura e gastronomia para reunir adeptos além dos jogos

Quando Gifford Miller apaixonou-se por Lisboa, pelo Estádio da Tapadinha e pelo Atlético Clube de Portugal, o americano logo percebeu que atrás de uma das balizas do relvado havia um sítio reservado para muito mais do que futebol. Na tarde da última quinta-feira, 22 de maio, o espaço estava cheio de música, cerveja fresca, sanduíches italianas, bifanas reinventadas e dezenas de pessoas espalhadas pelas bancadas a olhar para o pôr do sol sobre a Ponte 25 de Abril.Foi ali, no lado direito do histórico estádio do Atlético Clube de Portugal, virado para o Tejo, que nasceu oficialmente a Curva, novo espaço cultural e gastronómico criado pela SAD do clube de Alcântara para transformar a Tapadinha num ponto de encontro regular da cidade. Um desejo antigo do proprietário do clube, que trocou Nova Iorque pela capital portuguesa em 2022.A inauguração juntou convidados, parceiros gastronómicos, entre outros, numa tarde que começou com uma visita guiada às galerias e à sala de troféus do Atlético, conduzida por Miller e por João Carvalho, CEO do clube, antes de seguir para o espaço exterior onde funcionará a Curva.“Queremos que este estádio viva para lá do dia de jogo”, explicou João Carvalho durante a apresentação do projeto. “Tornar o Estádio da Tapadinha uma referência de desporto, cultura e entretenimento, um ponto de referência em Lisboa", complementou. .A ideia acompanha um discurso que o investidor norte-americano Gifford Miller já vinha defendendo desde a chegada ao Atlético. Em entrevista ao DN, no ano passado, o antigo presidente do Conselho da cidade de Nova Iorque falava na criação de um “hub cultural” capaz de aproximar a Tapadinha da comunidade e transformar o estádio num espaço ativo mesmo fora dos jogos. Agora, essa visão ganha forma concreta com o novo espaço, que teve um início de funcionamento gradual ao longo dos últimos meses e na quinta-feira (21) teve sua inauguração oficial. Durante os jogos do Atlético, a Curva funcionará como bancada com comida e cerveja para os adeptos. Fora dos dias de futebol, a ideia passa por manter o espaço aberto ao público entre quarta-feira e domingo, com programação ligada à restauração, música, eventos privados e transmissões desportivas.“Os estádios muitas vezes acabam vazios quando não há jogos. Nós queremos exatamente o contrário: ser um espaço para a comunidade e para a cidade”, disse Gifford Miller ao DN durante a inauguração.O investidor norte-americano acredita que o ambiente da Tapadinha oferece algo difícil de replicar noutro lugar. “Há outros bons estádios em Portugal, mas alguns podiam estar em qualquer parte do mundo. Este só pode existir aqui. É muito português. Tem autenticidade”, afirmou.A tentativa de transformar a Tapadinha num novo polo cultural de Lisboa, no entanto, também levanta discussões inevitáveis sobre a transformação urbana de Alcântara e os receios de descaracterização e gentrificação do bairro. Durante a visita guiada, João Carvalho reconheceu que o clube está consciente desse debate e defendeu que o objetivo da CURVA passa precisamente por aproximar o estádio da comunidade local, e não afastá-lo dela.“O Atlético sempre foi um clube profundamente ligado à classe trabalhadora de Alcântara”, afirmou o CEO do clube, ao recordar as origens do Atlético e a ligação histórica aos trabalhadores e carroceiros do bairro. “Queremos preservar essa identidade e fazer com que as pessoas do bairro continuem a sentir que isto lhes pertence". Jogos do Mundial e a curadoria gastronómicaA aposta passa também por aproveitar o Mundial de 2026 como primeiro grande momento de afirmação do espaço. Segundo Miller, a CURVA deverá funcionar como “fan zone” durante a competição, com ecrã gigante, música e programação especial para os jogos de Portugal, Brasil e Cabo Verde. “Na Praça do Comércio tens muita gente e pessoas a pisarem-te os pés. Aqui tens futebol, comida, cerveja e o Cristo Rei iluminado ao fundo”, brincou o empresário.E por falar em comida, além da vista privilegiada sobre Lisboa, a componente gastronómica aparece como uma das marcas mais fortes do projeto. A Curva abriu portas com três roulottes residentes: a KAU, especializada em sandes de churrasco americano; a Vetrina, focada em pizzas e sanduíches italianas; e a Trifana, conceito criado por Vasco Lello a partir de uma releitura mais elaborada da tradicional bifana portuguesa..“Precisávamos de uma oferta que falasse ao universo do futebol, mas sem perder qualidade”, explicou João Carvalho durante a apresentação dos parceiros gastronómicos. A Trifana, por exemplo, mistura diferentes cortes de porco, molho picante e cebola pickle numa interpretação mais contemporânea da sanduíche tradicional portuguesa. Já a Vetrina, do grupo Non Basta, aposta em pizzas em massa schiacciata e sanduíches italianas inspiradas numa viagem dos criadores a Florença.Entre as opções disponíveis estão o Philly cheesesteak (€16) e a sandes de pulled pork (€9) da KAU, pizzas a partir de €5,50 e sanduíches italianas da Vetrina desde €8,50, além da especial e já mencionada “trifana” criada por Vasco Lello, vendida a €6,50. O espaço conta ainda com cervejas entre €2 e €3,50 e cocktails como spritz..Embora a curadoria gastronómica por si só já seja apelativa à qualquer comensal (há também opções vegetarianas tanto na Vetrina, quanto na Trifana), a Curva quer vender mais do que comida ou futebol: a ideia é transformar a casa do Atlético CP num espaço de permanência numa cidade onde poucos estádios conseguem escapar à exclusividade dos 90 minutos de futebol.Há um ano, quando recebeu o DN no estádio, Gifford Miller descrevia a Tapadinha como “o lugar mais romântico do mundo para ver futebol”. Agora, garante que o clube dá o "primeiro e principal passo" através da cultura, a gastronomia, a bola e o convívio, para cumprir outro dos seus principais desejos, que utiliza quase como um mantra: "Queremos ser o segundo clube de todos os lisboetas"..O Estádio da Tapadinha fica na Rua Professor Vieira Natividade, em Alcântara. A Curva abre todas às sextas-feiras, das 17h às 23h, e aos sábados e domingos, do meio-dia às 23h. Todas as informações sobre eventos e transmissões desportivas podem ser encontradas através da página do Instagram do espaço. nuno.tibirica@dn.pt.A deslocação do jornalista à Curva ocorreu a convite do Atlético CP..Tapadinha 'revival': americano aposta em futebol, arte e moda para reinventar o Atlético.Almadrava: brasileiros apostam no marisco e em vinhos biológicos em novo restaurante com vista para o Tejo