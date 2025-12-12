Para onde vão as cartas escritas ao Pai Natal? Conheça o escritório dos 'ajudantes do bom velhinho'

Para onde vão as cartas escritas ao Pai Natal? Seja Lapónia, Polo Norte, Terra do Gelo ou qualquer outra morada, todas elas chegam a um escritório cheio de ajudantes que fazem com que todas as crianças recebam respostas.Os CTT completam, este Natal, 40 anos desde que começaram a responder as cartas endereçadas ao 'bom velhinho'. Cerca de 170 mil correspondências devem ser respondidas este ano em Portugal, oriundas até de outros países. Uma outra iniciativa, o Pai Natal Solidário, garante que crianças carenciadas possam também ter a chance de receber um presente nesta época festiva.Neste episódio, O DN Sai à Rua e mostra como todo este processo, que mantém a magia do Natal acesa, é realizado..'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Por dentro do Presépio Monumental de Alenquer, a vila portuguesa que é um presépio natural.Réplica inédita da cama onde morreu D. Pedro IV é a nova atração no Palácio de Queluz