Como coches de 200 anos voltam à rua, mas sem tocar o chão? Veja a operação realizada pelo Museu Nacional

Oito 'tesouros' que estavam no Picadeiro Real foram transferidos para prédio do Museu Nacional dos Coches, numa operação delicada e cheia de pormenores. 'O DN Sai à Rua' e mostra tudo neste episódio.

São tesouros nacionais e estavam em exposição no antigo edifício do Museu dos Coches, o Picadeiro Real, que vai fechar para obras em breve. Este foi o motivo para que os últimos oito coches e berlindas, todos dos séculos XVIII e XIX, tivessem que ser transferidos para o prédio principal do Museu Nacional dos Coches.

Poucos metros de distância separam os dois edifícios, mas mover viaturas que pesam toneladas - a mais leve tem exatamente 1000 quilos - é carregar também o peso da história deste património.

Numa operação minuciosa, que envolveu não apenas a equipa do museu, as viaturas foram colocadas sobre patins especialmente criados para o momento e seguiram viagem, agora, com tração humana. Ao entrarem na oficina do museu, vão para dentro de uma bolha de anóxia, um método de desinfestação que retira o exigénio e introduz azoto para matar qualquer caruncho que exista.

Neste episódio, 'O DN Sai à Rua' junto com as viaturas e mostra toda a operação.

Tesouros nacionais. Coches e berlindas saem do Picadeiro Real e todo o cuidado é pouco...
'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país.
