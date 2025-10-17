Como coches de 200 anos voltam à rua, mas sem tocar o chão? Veja a operação realizada pelo Museu Nacional

São tesouros nacionais e estavam em exposição no antigo edifício do Museu dos Coches, o Picadeiro Real, que vai fechar para obras em breve. Este foi o motivo para que os últimos oito coches e berlindas, todos dos séculos XVIII e XIX, tivessem que ser transferidos para o prédio principal do Museu Nacional dos Coches.Poucos metros de distância separam os dois edifícios, mas mover viaturas que pesam toneladas - a mais leve tem exatamente 1000 quilos - é carregar também o peso da história deste património.Numa operação minuciosa, que envolveu não apenas a equipa do museu, as viaturas foram colocadas sobre patins especialmente criados para o momento e seguiram viagem, agora, com tração humana. Ao entrarem na oficina do museu, vão para dentro de uma bolha de anóxia, um método de desinfestação que retira o exigénio e introduz azoto para matar qualquer caruncho que exista.Neste episódio, 'O DN Sai à Rua' junto com as viaturas e mostra toda a operação.E leia também a reportagem publicada na edição impressa do DN:.Tesouros nacionais. Coches e berlindas saem do Picadeiro Real e todo o cuidado é pouco....'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Réplica inédita da cama onde morreu D. Pedro IV é a nova atração no Palácio de Queluz.Como era Lisboa quando chegaram os ascensores? E qual o futuro após a tragédia no Elevador da Glória?