Berlinda dos Patriarcas, viatura de aparato do século XVIII, utilizada pelos Patriarcas de Lisboa, é puxada em direção à oficina do Museu dos Coches.Gerardo Santos
Cultura

Tesouros nacionais. Coches e berlindas saem do Picadeiro Real e todo o cuidado é pouco...

Edifício do Museu dos Coches fechou para obras e os seus oito “tronos andantes” estão a ser mudados para a oficina do museu. Operação acaba esta sexta, 17, após minucioso trabalho dos conservadores.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Património cultural
museu dos coches
edição impressa
conservação e restauro

