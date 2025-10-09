"A vida não espera". Como se faz um parto dentro de uma ambulância? Os Bombeiros Voluntários da Moita explicam

A bebé Nariel veio ao mundo na madrugada da última segunda-feira, dia 6 de outubro, dentro da uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita. Foi a 15ª vida acolhida pelas mãos dos operacionais desta corporação em 2025, num universo de mais de 30 bebés nascidos dentro de viaturas de socorro, segundo dados do INEM.A situação é "sempre um risco" ressalta o comandante, Pedro Ferreira, ao explicar que as dificuldades enfrentadas pelas urgências obstétricas tem sido um desafio. A mãe de Nariel, por exemplo, estava a ser transportada para a maternidade do Hospital Garcia de Orta, em Almada, por causa do encerramento da unidade do Hospital do Barreiro, que atende a área de residência da família.Quando chega a hora, os bombeiros estão prontos para agir. Durante a formação inicial, de um ano, passam por um módulo geral sobre partos e alguns elementos seguem para o avançado, fazendo com que sempre haja um operacional com esta formação na dupla que está na ambulância.Todas as viaturas estão equipadas com kits de parto, com ítens para utilização pelo bombeiro a assistir o nascimento e para os primeiros procedimento no bebé. "Há sempre dois, para o caso de serem gémeos", explica Pedro Ferreira.Neste episódio, 'O DN Sai à Rua' para visitar esta corporação, que já tem como um lema: "a vida não espera"..'O DN Sai à Rua' é uma série do Diário de Notícias, em parceria com o Canal O Cubo, que traz os temas que marcam a atualidade em Portugal em reportagens de proximidade, mostrando que o DN está onde estão as boas histórias: nas ruas, ao lado das pessoas que constroem, todos os dias, o nosso país..Como era Lisboa quando chegaram os ascensores? E qual o futuro após a tragédia no Elevador da Glória?.Réplica inédita da cama onde morreu D. Pedro IV é a nova atração no Palácio de Queluz