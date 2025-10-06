Já são 15. Bombeiros da Moita fazem mais um parto na ambulância a caminho do hospital

Os bombeiros da Moita fizem mais um parto a caminho do Hospital Garcia da Orta, em Almada. Desta vez em plena área de serviço da A33. O parto aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 6 de outubro, e tanto a mãe como o bebé estão bem."A mãe Maria necessitou de socorro desde a Baixa da Banheira, de onde, após contacto médico regulador do CODU, seguiu na ambulância para o Hospital Garcia de Orta. Mas a vida não quer saber de constrangimentos e na Área de Serviço da A33 a pequena Nariel fez-se nascer pelas competência dos nossos operacionais, mesmo sem o apoio VMER, pelas 3h43", anunciam os bombeiros. Este é o 15.º parto que os bombeiros da Moita realizam numa ambulância a caminho do hospital este ano..Bombeiros da Moita fazem 14º parto este ano em ambulância. Grávida ia a caminho do Hospital Garcia de Orta.Obstetrícia. Urgência do Barreiro só abre dois dias esta semana e bombeiros da Moita fizeram mais um parto na ambulância