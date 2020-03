Coronavírus. Todos os cuidados que precisa de ter em casa

Lavar as mãos é uma das medidas de proteção mais importante

Com o encerramento das escolas a partir de segunda-feira e os apelos das autoridades sociais para restringir os contactos sociais ao estritamente necessário, muitas pessoas vão ficar em casa, a trabalhar ou não. Mas mesmo em casa, é preciso continuar a tomar algumas medidas.

Estas são as recomendadas pelas autoridades de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde e a Direção Geral de Saúde:

- Continuar a lavar as mãos com frequência com água e sabão durante 20 segundos.

- Evite tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca. Tem AQUI alguns truques para evitar tocar as mãos na cara.

- Cubra a boca e o nariz com o braço ou com um lenço de papel sempre que tossir ou espirrar. Coloque o lenço usado no lixo.

- Não receba visitas.

- Evite os contactos sociais desnecessários, as viagens e os locais com muitas pessoas. A ideia é manter o isolamento, não estamos de férias.

- Se tiver que sair de casa, mantenha pelo menos um metro (três pés) de distância em relação a outras pessoas, especialmente se a outra pessoa tiver febre ou tosse. Evite cumprimentar as outras pessoas com beijos, apertos de mão ou abraços.

- Se tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar contacte os serviços de saúde.

- Mantenha-se informado sobre a evolução da epidemia e sobre os conselhos e avisos das autoridades de saúde. Pode acompanhar toda a atualidade no site do DN.

No caso de quarentena

Se está em isolamento porque contactou com alguma pessoa infetada ou porque esteve num local que é um foco de infeção, deve tomar cuidados reforçados:

- Evite o contacto com outras pessoas dentro de casa, dentro do possível. Deve ficar numa divisória arejada, separada dos restantes conviventes, com a porta fechada.

- Use uma máscara facial (cirúrgica) sempre que contactar com outras pessoas.

- Preferencialmente, use uma casa de banho própria - se tal não for possível, reforce a limpeza da casa de banho após a sua utilização. Use toalhas e utensílios de higiene pessoal individuais.

- Evite a partilha de objetos dentro de casa.

- Evite o contacto com animais domésticos, caso o faça lave as mãos antes e após o contacto.

- Todos os conviventes devem reforçar a lavagem das mãos.

- A louça e a roupa podem ser lavadas como habitualmente.

- Vigie os sintomas. No caso de agravamento, contacte a linha de apoio SNS 24 através do número 804 24 24 24.

Siga aqui todos os desenvolvimentos do surto.