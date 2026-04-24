Portugal alterou em 2019 a definição de violação, para a adequar ao "paradigma do consentimento". Participações aumentaram, mas dados públicos não permitem concluir se, como sucedeu na Suécia, graças aos casos que resultam da alteração da lei.
Portugal alterou em 2019 a definição de violação, para a adequar ao "paradigma do consentimento". Participações aumentaram, mas dados públicos não permitem concluir se, como sucedeu na Suécia, graças aos casos que resultam da alteração da lei. Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Violação. Portugal é dos países europeus com menos participações

Número de queixas de violação aumentou quase 23% face à década anterior, mas a taxa per capita continua bastante abaixo da europeia. Até a taxa do país reputado de mais pacífico do mundo — a Islândia — é quase 10 vezes a portuguesa.
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