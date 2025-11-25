Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manifestação em Lisboa, em 2024, a favor da definição de violação como penetração sem consentimento e contra o entendimento jurisprudencial, que tem sobrevivido à alteração da lei em 2015, de que para haver crime a vítima tem de opor "resistência séria". Paulo Spranger/Global Imagens
Sociedade

Sexo violento deixou jovem de 16 anos em risco de vida. Tribunal não viu violação

Numa decisão com um voto de vencido, Tribunal de Angra do Heroísmo absolveu um homem de 25 anos da acusação de violação agravada de uma jovem de 16 que sofreu extensa rotura vaginal. Caso está em recurso.
