Tribunais ganham mais autonomia: novo modelo financeiro chega a todo o país

O novo modelo de gestão financeira das comarcas judiciais será alargado a todo o território após um projeto-piloto desde 2024. Para o concretizar, o Ministério da Justiça e o Conselho Superior de Magistratura celebram um protocolo na segunda-feira. Num comunicado enviado hoje às redações, o Conselho Superior da Magistratura (CSM), órgão de governação dos juízes, faz saber que o protocolo que estende o modelo de autonomia financeira já em vigor nalgumas comarcas é celebrado na Casa do Juiz, em Coimbra.A sessão de abertura está marcada para as 10:00, contando com a presença do presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), João Cura Mariano (presidente, por inerência, do CSM), bem como da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e do procurador-geral da República, Amadeu Guerra. A sessão marca também “o início do curso de formação dirigido aos órgãos de gestão das comarcas” para a concretização deste novo formato de gestão.O protocolo, explica o Conselho, “prevê o alargamento a todas as comarcas de um modelo de gestão financeira descentralizada, testado em projeto-piloto desde 2024, que procura reforçar a autonomia e a capacidade de resposta dos tribunais”, como “delegar competências nos administradores judiciários para a gestão de determinadas despesas correntes” com o objetivo de dar maior flexibilidade na resposta às necessidades de cada comarca.A assinatura do protocolo “será acompanhada da formalização dos memorandos de entendimento entre a Direção-Geral da Administração da Justiça e as comarcas, que passam agora a adotar este modelo de gestão”. O projeto-piloto foi concretizado por fases – começou nas comarcas de Faro e da Madeira em setembro de 2024, foi alargado às de Coimbra e Porto em dezembro de 2024, e às de Braga e de Lisboa em março de 2025.Para assegurar a implementação do novo modelo e partilhar as práticas de gestão, será realizada “uma ação de formação dirigida a juízes presidentes de comarca, magistrados do Ministério Público coordenadores e administradores judiciários”.Em maio de 2024, depois da apresentação de um relatório de um grupo de trabalho promovido pelo CSM sobre a autonomia administrativa e orçamental dos tribunais de comarca, o primeiro Governo de Luís Montenegro e o Conselho Superior de Magistratura começaram a discutir como concretizar o novo modelo.Na altura, o CSM sublinhou que as comarcas pretendem que a autonomia “se traduza numa maior poupança de recursos financeiros e numa melhor gestão do edificado e dos equipamentos”, permitindo, por exemplo, que “reparações urgentes sejam efetuadas e que os tribunais obtenham o material informático em falta”..SMMP alerta para "degradação das infraestruturas" dos tribunais com salas de audiências que chegam aos 40ºC.Líder do Supremo diz que houve juízes punidos por "negligência grave" ao usar Inteligência Artificial