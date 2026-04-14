Terminada a transição de inspetores do antigo SEF para a Polícia Judiciária

Após mais de dois anos, chegou ao fim a transição de profissionais do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Dos 128 inspetores que estavam nos vários aeroportos portugueses desde outubro de 2023, 117 vão trabalhar na Polícia Judiciária (PJ). Segundo Rui Paiva, presidente do Sindicato do Pessoal de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (SPIC- PJ), “correu tudo bem” nesta transição, encerrada na semana passada. Os profissionais começam a trabalhar na PJ a partir do dia 20 de abril. Fonte oficial Ministério da Administração Interna (MAI) referiu ao DN que 11 profissionais vão continuar nos aeroportos, em regime de comissão de serviço, para atuação na área de documentação e apoio jurídico. Dos 11, cinco ficaram em Lisboa, quatro nos Açores e dois em Faro.Segundo o MAI, estes profissionais são necessários “pelas suas especializações técnicas” não podem “ainda ser substituídos, pelo tempo necessário à formação de elementos da PSP nessas matérias. Por exemplo, análise documental”. O DN ainda apurou com fonte oficial da PSP que estes profissionais vão atuar na segunda e terceira linha de análise documental.Esta transição estava marcada inicialmente para outubro do ano passado. No entanto, como não existiam agentes da PSP em número suficientes com a devida formação, o Governo decidiu prolongar esta permanência. Na altura, a extensão do prazo ocorreu mesmo à última da hora, com a aprovação em Conselho de Ministros eletrónico. amanda.lima@dn.pt.Antigos inspetores do SEF deixam aeroportos daqui a uma semana, mas nem todos .PSP fez o regresso de dois brasileiros por dia entre janeiro e fevereiro