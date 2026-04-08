"Nos primeiros 20 dias a pessoa tem que ter a capacidade de olhar para as decisões do Estado e pôr em causa, ou não, aquilo que foi decidido"
"Nos primeiros 20 dias a pessoa tem que ter a capacidade de olhar para as decisões do Estado e pôr em causa, ou não, aquilo que foi decidido"Foto: Gerardo Santos
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PSP fez o regresso de dois brasileiros por dia entre janeiro e fevereiro

É crescente a procura de imigrantes pelo programa de retorno voluntário da PSP, com apoio da Frontex, conta ao DN o superintendente Paulo Flor, responsável pela área de retornos da PSP.
Amanda Lima
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