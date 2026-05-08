Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas defende a existência de legislação específica para estes alunos.
Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas defende a existência de legislação específica para estes alunos.Artur Machado / Arquivo DN
Sociedade

Sobredotados sem resposta: escolas falham apoio às crianças

A Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas pede a criação de uma equipa de intervenção em sobredotação em todos os agrupamentos escolares. Alerta para falhas na resposta por parte do Governo.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Crianças
Educação
edição impressa
Sobredotados
Diário de Notícias
www.dn.pt