Seis detidos na Acampada do Porto ouvidos esta terça-feira. Vão pronunciar-se sobre suspensão provisória do processo

Os seis detidos após intervenção policial na Acampada do Porto vão ser ouvidos esta terça-feira, 10 de novembro, pelo Ministério Público.

A audição está prevista para as 10h00 no Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto, onde os detidos vão pronunciar-se sobre a suspensão provisória do processo, uma alternativa ao julgamento que permite encerrar um processo criminal sem condenação desde que o arguido cumpra determinadas exigências.

Caso optem pela suspensão provisória, em vez de o Ministério Público deduzir acusação, o processo fica suspenso por um determinado período enquanto o arguido cumpre certas obrigações ou regras de conduta.

Na madrugada de 25 de outubro, os seis manifestantes foram detidos na sequência da intervenção da polícia na praça D. João I, por um crime de desobediência.

No dia seguinte, foram identificados no Juízo Local de Pequena Criminalidade no Porto, tendo o julgamento ficado marcado para dia 13 de novembro. Apesar de agendada a data do julgamento, os detidos vão pronunciar-se esta terça-feira sobre uma eventual suspensão provisória do processo.